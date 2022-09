Podijeli:







Nekadašnji izvršni direktor za Istraživanja nafte i plina u Ini, sada predsjednik Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa, Želimir Šikonja, govorio je u Novom danu N1 televizije o aferi u Ini koja već tjedan zaokuplja pažnju hrvatske javnosti.

Šikonja kaže kako je tijekom svog radnog staža u Ini bio na drugoj razini odlučivanja te da je potpisivao ugovore i za veće iznose od onih za koje je ovlaštenje imao uhićeni Škugor.

“Taj cijeli slučaj je izazvao nevjericu i šok i kod mene. Možda sam i više iznenađen jer znam kako sustav funkcionira. Taj slučaj je nanio veliku reputacijsku štetu korporaciji, čak i bivšim djelatnicima. Logična su pitanja koja se pojavljuju, ali neke stvari bih drugačije postavio. Ono što ću ja sad reći će nekome izgledati smiješno. Zadnjih desetljeća je Ina imala sustave koje je imala, ta priča o upravljanju… Usuđujem se reći da Ina ima odličan sustav upravljanja na operativnom dijelu. Taj sustav je spriječio mnoge malverzacije, ne sve jer je to nemoguće. Ja sam vjerovao da sustav može spriječiti ovakve stvari, očito sam bio u krivu i očito nešto treba mijenjati. Najvažnije je sad vidjeti što je to”, govori Šikonja.

“Bitno je i to da su se neki elementi poklopili. Cijeli sustav počiva na menadžerima kojima je posao da kontroliraju. Jasno je u Ini tko koga kontrolira na koji način. Ne znam detalje, ali dosta stvari je očito. Kad jedna osoba koja zna posao i sve finese tog posla, kad ona odluči sustav zloupotrijebiti, onda nije tako jednostavno. To naravno ne opravdava da se to nije vidjelo”, kaže .

To je industrija u kojoj su takvi iznosi normalni, objašnjava Šikonja situaciju u kojoj je moguće potpisati ugovor vrijedan 20 milijuna eura bez da netko to primijeti ili kontrolira. “Možda je kriva slika, da bi vi potpisali takav ugovor, on mora proći cijeli niz instanci. Kad dođe do vas, vi ga tek onda potpišete. Zato mi je to šokantno, vjerojatno postoje neke manjkavosti. Nije neuobičajeno da neke razine, ta četvrta razina je nekad prije potpisivala milijarde… Vi kao menadžer kontrolirate i druge sustave”, govori Šikonja.

“Kad gledate cijeli slučaj, svi su radili sukladno nečemu. Bit cijele priče u kojoj HERA odlučuje može li netko trgovati plinom svodi se na to je li netko financijski i kadrovski osposobljen da to radi”, govori.

Situacija na tržištu utječe na mnoge poremećaje, a Šikonja smatra da je utjecala i na ovo. Prema njegovim riječima, Uprava možda čak i nije imala uvid u sve, iako je trebala.

Država će morati intervenirati što se tiče cijene plina na tržištu, kaže i dodaje kako bi HERA možda mogla učiniti nešto i sama, ali da priča bez države nije moguća.

“Treba sagledati što se dogodilo, ali politika tu neće nešto donijeti. Bitno je da se postavljaju kvalitetni ljudi na neka mjesta. Nije dobro postavljati ljude na neke razine samo tako, ad hoc, nemoguće je da će onda sagledati neke probleme. Nije dobro da se politika miješa u izbor kadrova, takav način kadroviranja je i doveo do ovoga”, kaže.

Šikonja kaže kako je kao kompanija MOL odlično organiziran i da je dio toga prenesen u Inu. “Ova priča je pogodila i MOL i Vladu i nitko nije zadovoljan”, kaže Šikonja dodajući da je MOL unaprijadio sustav operativnog upravljanja. “Ako im išta priznajem, to je”, kaže.

