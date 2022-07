Podijeli:







Sigurnosni stručnjak Gordan Akrap analizirao je u Novom danu porast masovnih napada u svijetu, a osvrnuo se i na Prijedlog zakona o provedbi EU uredbe o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu.

“Zanimljivo je primjetiti da je za vrijeme trajanja krize uzrokovane pandemijom bila drastično smanjena razina terorističkih djela… Kako su se popuštale određene mjere, kako je dolazilo do tenzije među stanovništvom, dolazi do radikalizacije pojedinaca i pojedinih grupa te međusobne interakcije koja dovodi do ovakvih stvari”, kazao je Akrap.

Upozorava da su u takvim okolnostima pojedinci podložniji manipulaciji.

“Vidi se da očito i kriza uzrokovana covidom, i brojne psihoze uzrokovane činjenicom da ljudi odjednom moraju ostati kući i ne znaju točno razloge, te brojne dezinformacije koje su se pojavljivale unutar medijskog prostora, dovele su ljude do toga da više nisu bili svjesni što se događa i zašto, tražili su uzroke i razloge u nekim drugim apstraktnim i teško dokučivim razlozima, koji su pojedince pokrenuli ka izvršenju nasilja”, kazao je Akrap napomenuvši da su dezinformacije u javnom prostoru jedan od razloga zašto se ide u implementaciju novog zakonskog rješenja.

U SAD-u je ove godine zabilježeno 308 napada. Na pitanje je li Zakon o oružju jedini problem zašto SAD ima tako golemi porast nasilja, Akrap je kazao:

“Osobno ne vjerujem da je, jer bi se onda u Europi, koja ima znatno restriktivniji pristup oružju, pokazalo da ne bi bilo takvih djelovanja, ali vidimo da i u Europi imamo porast takvih događanja. Tu treba tražiti odgovor i u brojnim drugim aktivnostima i procesima koji radikaliziraju pojedince i grupe da krenu u društveno neprihvatljivo ponašanje.”

Smatra da su društva izrazito podijeljena oko nekih ključnih, ali i sporednih tema, što pogoduje lakšoj manipulaciji.

Borba protiv terorizma na internetu

Predstavljajući novi prijedlog zakona, kazao je da se u njemu govori da pružatelji usluga u internetskom prometu moraju pronaći način kako zaustaviti taj govor mržnje i nasilja koji može voditi prema terorističkim djelima, kako bi ga se moglo na vrijeme spriječiti. Ističe i da treba stalno naglašavati važnost prevencije i proporcionalnog odgovora.

“Ovaj zakon koji će se danas raspraviti i vjerojatno donijeti po hitnom postupku, on je već prošao raspravu u nacionalnim zakonodastvima. Stupio je već na snagu prije mjesec dana jer je ta Uredba sa zakonskom snagom obvezna za primjenu u svim zemljama članicama EU. Novi zakon samo pobliže definira ulogu, načine i čimbenike koji će biti odgovorni za njegovo provođenje”, kazao je Akrap.

Ukazao je i da je zanimljivo da članci 13.,14. i 15. vrijede do 31. prosinca ove godine, a 16.,17. i 18. nakon toga jer su kazne u eurima.

Odgovarajući na pitanje tko će biti zadužen za kontrolu i uklanjanje tog sadržaja, Akrap je kazao da je Facebook taj koji ima pravo i mora ukloniti sadržaj sa svojih mreža.

“Ne govorimo o uklanjanju nego da se učini nevidiljivim javnosti, ali mora ostati dostupan represivnim organima države kako bi utvrdili tko uistinu stoji iza tog sadržaja. Ne smije ga se brisati”, pojasnio je Akrap.

Moguće nestabilnosti najesen

Upozorio je da bi se rat dezinformacijama mogao pojačati uskoro s ciljem izvlačenja ljudi na ulice.

“Ono što se može očekivati u budućnosti, s obzirom na gospodarske, energetske i financijske posljedice rata u Ukrajini te aktivnosti špekulanata u cijenama energenata, jest da može doći do određenih destabilizirajućih čimbenika najesen. Vrlo vjerojatno će se snažnije krenuli sredinom ili krajem kolovoza sa dezinformacijskim sadržajima kako bi se pojačale društvene podjele te kako bi se pokušalo izvući ljude na ulice, s ciljem promjene političkih struktura i zaustavljanja davanja potpore Ukrajini”, kazao je Akrap.

Pojašnjavajući tko su ti poticatelji, rekao je da su to populistički krajnje lijeve i desne grupacije koje imaju određene interesne veze prema Ukrajini. Već se sada vidi njihova aktivnost, dodaje.

