Izvor: N1

Naša reporterka Ivana Tomić razgovarala je s pjevačicom Severinom Vučković u sklopu zagrebačkog prosvjeda podrške Mireli Čavajdi.

Kaže da je prvenstveno došla na prosvjed kao građanka.

“Ne poznajem nikoga iz ovih udruga, ne poznajem nikoga iz političkih stranaka. Došla sam podržati nju i njenu obitelj koju su, ako to mogu reći rječnikom da svi razumiju, raščetvorili kao Isusa na križu sa sve četiri strane i sve četiri bolnice. Lagali su je, mučili su je, a otišla je i kao sveta obitelj – prognana iz svoje zemlje i morala je otići u Sloveniju”, govori Vučković.

Severina ističe da je to nasilje institucija koje je i sama prošla.

“Svi ti heretici i farizeji koji nam ovo rade i uništavaju Ustav – ja se nadam da će Ustav biti takav kakav je. Nadam se da ako nešto donesu da to neće biti opet dodatna mučenja za ženu. Ovo je nasilje institucija i mislim da gospodin ministar zdravstva treba podnijeti ostavku. Mislim da se treba napraviti lista doktora koji imaju priziv savjesti, ako to imaju i zašto su to imali u ovom slučaju. Ako se vama nešto dogodi u 12 sati navečer i ne budete imali doktora koji će vam to moći napraviti – to je bitno da se osigura ženama”, poručuje pjevačica.

