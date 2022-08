Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Maja Sever na Facebooku je reagirala na smrt Vladimira Matijanića. Kaže da je smetao onima koji su uništili naše društvo, koji su krali, i koji će sad svim silama pokušati dokazati da je sve bilo po pravilima.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

Pristojnost, ne ona malograđanska pristojnost, ona “ne bi se nikom štel zamerit”, jer zamjerio se Matijanić mnogima svojim tekstovima, nego ona ljudska, ona kojom se kloniš neke sile ili agresivnosti kojom smo toliko okruženi.

Vlado bi mi u inbox napisao: “smetam?”, najčešće bih odgovorila – naravno da ne, veseli me što god da pišeš .

Svaka mu čast

A onda bih njegove tekstove čitala potiho komentirajući – ajme svaka čast. I njemu sam jednom napisala da sam kao voajer koji iz prikrajka prati i uživa potiho se smijući sretna da još postoje takvi novinari i ljudi. A on se jednostavan i onako pošten nikad tome nije pridavao veliku pažnju.

I onda slušam te posljednje razgovore, taj pristojni “smetam?” u glasu i kad se smrt približava. Većina bi nakon trećeg preusmjeravanja i poziva u kojem pokušavaš objasniti da nisi dobro poslala sve u tri pm i počela urlati. Vlado i dalje peti put pristojno objašnjava da ima 50 godina, sto bolesti i da nije dobro… Andrea je napisala da nije htio da se nekoga posebno zove, vrtim u glavi svaku riječ razgovora s njom tih dana i preispitujem se jesam li mogla nešto… Ali on je do zadnjeg vjerovao da će nešto napraviti oni koji su za to školovani i kojima je to posao i do kraja je bio principijelan i pristojan.

Ne smetaš, Vlado. Smetao si onima protuhama i lopovima koji su uništili naše društvo, koji su krali, varali, švercali, i onima koji će se sad svim silama truditi dokazati da je sve bilo ok, sve po pe esu. Na nama ostaje izaći iza onog grma iza kojeg smo čitali tvoje tekstove sretni što postoji još hrabrih i poštenih i ne dozvoliti da protuhe mirno i nepristojno nastave”.

