Sever: Imamo neovisnih novinara, ali oni nisu isto što i vlasnici i urednici

Podijeli:







Izvor: N1

Gošća Intervjua tjedna u Točki na tjedan bila je nova čelnica novinara u Europi Maja Sever, koja je govorila o tome kako vratiti dignitet i kvalitetu profesiji, podići povjerenje u novinarstvo i novinare, zaštititi ih od prekarijata i učiniti neovisnijima.

Na pitanje koliki može biti stvarni utjecaj Europske federacije novinara, Sever je odgovorila:

“Ako ćemo govoriti o primjeru na našoj nacionalnoj razini, čak i više nego da ja ili ti legnemo pred agenciju ili vladu koja je odlučila ugasiti bilo koji medij. Čini mi se da mnogi hrvatski političari planiraju nastaviti karijeru u Europi, ali to je manje važno. Važnije je da smo dio te europske obitelji i članstvom u EU smo prihvatili poštivati neka pravila koja propisuju. Mi smo naučili kako se služiti tim alatima. Kada bi Vlada odlučila ugasiti neki medij, smatram da bi svakako i utjecaj naše organizacije bio velik.”

VEZANA VIJEST Maja Sever izabrana za predsjednicu Europske federacije novinara

Ističe da treba iskoristiti snagu organizacije koja je i dalje jaka po zakonima koji postoje u Europi i Hrvatskoj.

Iznoseći svoje mišljenje o tome zašto je EFJ za svoju čelnicu izabrao nju koja dolazi iz države u kojoj i sloboda, i neovisnost, i snaga medija bi mogle i trebale biti bolje, Sever je kazala da to doživljava kao znak.

“Ja osobno to doživljavam kao odluku da se pokaže jedinstvo i stvarna podrška. Surađujem s njima već dugo i poznajemo se. No, ja podršku svojoj kandidaturi i prolaz doživljavam kao iskrenu i otvorenu želju da se još više ojača suradnja s ovim dijelom Europom”, rekla je Sever.

Problema je mnogo, kaže Sever, ali kao trenutno najveći problem novinara vidi sigurnost.

“Svjedočimo da naše kolege i kolegice umiru na radnim zadacima, ali ne samo zbog rata. Napadi na novinare su pojačani i u mirnim dijelovima Europe”, pojasnila je Sever.

“Nismo neovisni”

Napominje da samo sigurni i zaštićeni novinari mogu biti neovisni.

“Nažalost, nismo neovisni, ali zbog niza razloga. Velik je broj novinara i novinarki u Hrvatskoj koji su neovisni i hrabri, spremni su izlagati se i do otkaza, i do napada. No nisu isto novinari što i vlasnici pa i mnogi urednici. Sustav je takav da su ovisni o lokalnoj politici jer obvezu sufinanciranja lokalnih medija brojni politički autoriteti koriste za ucjenjivanje lokalnih medija da pišu dobro o njima i zauzvrat dobiju javni novac”, kazala je Sever.

Upozorava da Hrvatska nema niti jedno neovisno regulatorno tijelo.

“Svako regulatorno tijelo koje bi trebalo nadzirati ili provoditi neku ideju javnog interesa ili nadziranja transparentnosti u medijima – ovisno je o politici”, kazala je Sever ukazujući da se čelnike tih tijela biraju političari.

Govoreći o HRT-u, kazala je:

“Pričekajmo jesensku shemu, na njoj ćemo sigurno vidjeti stanuje li novinarstvo na HRT-u. I to će biti znak promjena.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.