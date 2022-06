Selak: S kim god razgovaram o Banožiću, identično mišljenje – potpuno nesposoban

Podijeli:







Umirovljeni brigadir Ivan Selak detaljno je i emotivno opisao avionsku nesreću koju je preživio 1991. tijekom službe u Bihaću te je govorio o svojem preletu u Hrvatsku 1991. te aktualnom ministru obrane.

Selak je do 15. svibnja 1992. bio pripadnik Vazduhoplovstva JNA, kada je, zajedno s kolegom Ivicom Ivandićem preletio u Hrvatsku s dva aviona MiG-21.

Za HRT je emotivno opisao nesreću koja se dogodila 5. listopada 1991., a u kojoj su dvojica putnika u avionu Utva poginula, a on je preživio s po život opasnim opekotinama.

“Za mene to nije bila zrakoplovna nesreća, ja sam doživio zrakoplovnu sreću. Nažalost, dvojica mojih kolega zaista su doživjeli zrakoplovnu nesreću”, rekao je Selak i opisao kako se u kabini aviona pojavio dim, a zatim i eksplozija, te kako mu se zapalio gornji dio tijela. Vatru je, kaže, gasio valjajući se po zemlji.

“Bolovi su bili toliko jaki da bih se ja, da sam imao pištolj, ubio. Ne znam postoje li gori bolovi od bolova kad vam izgori glava”, rekao je Selak. Nakon nesreće prebačen je u Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, a preživio je unatoč tome što su liječnici u više navrata procjenjivali da se neće izvući. Prvo su liječnici iz Bihaća rekli kako neće preživjeti transport do Beograda, a zatim su mu u Beogradu rekli da mu ne mogu pomoći.

“Na mjestima gdje su opekotine ne dozvoljavaju da vam se počinju stvarati kraste, nego ih gule. To je bio užas. Prvi dan, to prvo jutro koje sam doživio u bolnici na VMA, zahvalan ću biti do groba tim doktorima. To je vrištanje koje vi čujete u šok sobi od svih koji su tamo. Vrištao sam i ja, prvi dan. Drugi dan više nisam prozborio nijednu”, rekao je Selak i dodao da mu je, onog trenutka kad se prvi put pogledao u ogledalo, prestala volja za životom.

“To nije bilo ljudsko biće, eto. Tako sam izgledao”, opisao je.

Na neizravne optužbe aktualnog ministra obrane Marija Banožića da je početkom rata borbeno djelovao protiv Hrvatske, a ministar je u tom kontekstu spomenuo bombardiranje njegove kuće i samostana u Vinkovcima, Selak je rekao kako je uvijek kad je letio bombe ispuštao “u rijeku ili u šumu”.

Umirovljeni pilot poznat je i po tome što često kritizira ministra Banožića, a nije ga poštedio ni danas.

“Taj čovjek je potpuno nesposoban za funkciju koju obnaša. Nije da samo ja to kažem. S kim god sam razgovarao, identično misle. Taj čovjek ne bi bio ministar obrane ni jednu minutu da nije protiv njega predsjednik Zoran Milanović. On je potpuno nesposoban, nekompetentan, ne zna ništa o Ministarstvu obrane. I ne čudi me, bavio se nekim turizmom i lovom. Bavi se i dalje s tim, svaka ti čast, u tome si možda dobar, u drugim stvarima nemaš blage veze”, rekao je Selak.

