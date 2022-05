Selak Raspudić: Odbijanje referenduma bila bi otvorena HDZ-ova kapitulacija

Podijeli:







Izvor: N1

Saborska zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić bila je gošća N1 Studija uživo.

Kako je doznao N1, Ustavni sud danas odlučuje o Mostovom referendumu, a Selak Raspudić kaže da se nadaju da će Ustavni sud prihvatiti oba pitanja.

“To je jedna potvrda koja je korak do toga da se građanima da jedno demokratsko pravo. Svaka druga odluka bila bi ravna sknadalu jer bi bila jedno institucionalno nasilje. Dosita nam ne trebaju institucije koje bi bile korektiv vladajuće većine, a ne da im idu niz dlaku. To bi s jedne strane bilo institucionalno nasilje, a s druge strane otvorena HDZ-ova kapitulacija. Jer bi time HDZ priznao da će ići na uštrb svega pa čak i ustava, radije nego dozvoliti građanima da se očituju o njihovom načinu upravljanja pandemijom”, rekla je.

Ipak, kaže da bi bilo neozbiljno prejudicirati odluku Ustavnog suda.

“Odluka se odgađala, čime su protivno svim normama probili rok. Ako odluka bude negativna, mislim da je to HDZ-ova kapitulacija. U ovakvoj situaciji bi priznali čak da se ne usude ni usred ljeta čuti mišljenje građana o upravljanju pandemijom. To nije poruka Mostu, to je poruka građanima Republike Hrvatska koji su drugi put izašli i dali potpise za raspisivanje referenduma”, kazala je saborska zastupnica.

