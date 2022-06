Selak Raspudić: Netko bi Milanovića mogao pitati – gdje si sada, frajeru?

Podijeli:







Izvor: N1

Mostova saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u Saboru je komentirala odlazak predsjednika Zorana Milanovića na summit NATO-a u Madridu, kao i njegove stavove oko članstva Švedske i Finske u tom savezu.

“Netko bi mogao doista postaviti pitanje – gdje si sada, frajeru? Ono što je tu neozbiljno, ukoliko je samo riječ o omašci i činjenici da je on pogrešno tumačio mogućnost svojih ovlasti u navedenom trenutku je da je to na neki način poigravanje s osjećajima, ali i pravima građana u BiH, odnosno Hrvata u BiH, koje se godinama sustavno gazi kad govorimo o njihovim temeljnim demokratskim pravima”, rekla je Selak Raspudić.

“Dakle, on je njima, kao netko tko se bori za njihova prava, na neki način probudio lažnu nadu da može nešto doista i promijeniti, a u praksi ili to nije mogao ili to nije htio učiniti u jedinom trenutku gdje je njegova uloga doista bila važna pred svjetskom javnosti, a to je ovaj summit u Madridu”, rekla je Selak Raspudić.

Podsjetimo, Milanović se jučer, po dolasku na summit NATO-a, obratio javnosti.

“Finska i Švedska trebaju dobiti pozivnicu, vidjet ćemo što će biti s tim u drugom roku, pretpostavka je da će sve biti u redu, ali nikad se ne zna, ali to znate i bez mene”, rekao je Milanović na početku svoga obraćanja pa je nastavio odgovarati na pitanja novinara.

“Ja sam više puta ponovio i u telefonskom razgovoru finskom predsjedniku, ovdje nema ničeg osobnog što se mene tiče, to su države koje ispunjavaju visoke kriterije, ovo što Turska traži od njih je dosta, ja sam tu principijelno više na švedskoj nego na turskoj strani, vidjet ćemo kako će se ta stvar razvijati dalje, hoće li biti neki monitoring, to je teško reći. Moj je platni razred Hrvatska i njezini interesi, makar i pogriješio”, rekao je Milanović.

