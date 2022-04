Selak prozvao Banožića i poručio: Nakon ove presice nikom ništa nije jasno

Podijeli:







Izvor: N1

Legendarni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, umirovljeni brigadir Ivan Selak gostovao je u Dnevniku.

Komentirao je današnju konferenciju za medije o padu drona na Zagreb.

“Ne vjerujem da u Hrvatskoj nakon ove konferencije ikome išta jasno illi jasnije. Ono što je meni jasno je ono što je rekao drž odvjetnik odmah u startu – da se radi o teškom kaznenom djelu. Za našeg lumena vojne misli, ministra obrane, prvi dan to uopće nije bila prijetnja. Pa recite tko je tu lud. Ako se radi o teškom kaznenom djelu koje nije prijetnja državi, ja ne znam zbilja kako komentirati ovu današnju konferenciju”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Milanović: Je li eksploziv na dronu s filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda? Je li Zagreb bio konačan cilj drona? Evo što su odgovorili iz ŽDO-a ŽDO otkrio koji je uzrok pada drona u Zagrebu

“Čini mi se da ti ljudi nikad nisu vidjeli pravu eksploziju”

Kaže i kako su balističari trebali danas odgovoriti na pitanja, na koja apsolutno nisu odgovorili: “Na ona koja su odgovorili, su lagali”, kaže. Rekao je i kako postoji početna balistika, balistika putanje i balistika cilja, a da je nama najbitnija ova zadnja.

“Što su za to rekli? Da je ta letjelica pala programirano i da je pala okomito. Kada nešto padne okomito to stvara okrugli trag. Kada nešto padne okomito, a u sebi još uvijek ima kerozina, kako kažu vrli istražitelji… Čini mi se da ti ljudi nikada nisu vidjeli stvarnu eksploziju tijela koje udari strahovitom snagom u zemlju i gdje eksplodira određena količina kerozina koja proizvodi svjetlosnu gljivu i tamnu eksploziju.

Ja sam se nažalost toga i previše nagledao u ratu. Dakle, tu su lagali. Lagali su da je pala okomito. Da ih dematiram, mogli su pogledati slike koje su slikali studenti”, rekao je i pokazao fotografiju koju je netko od studenata uslikao netom nakon pada drona.

“Dragi moji balističari, ako ste htjeli nešto reći, trebali ste reći koja je bila brzina pada, koja je bila kinetička energija oslobođena, zašto? Zato što bi bilo lako izračunati koja količina zemlje je izbačena van. Da je još bila i eksplozivna tvar unutra, ona koju ste vi rekli, onda ovi dečki koji su to snimili, studenti, danas ne bi bili živi”, tvrdi Selak.

Rekao je i kako može razumjeti da netko iz drona izvadi kamere koje služe za izviđanje i u njega stvari bombu, ali da je to izuzetno složen posao.

“To je proces koji traži itekako dobro poznavanje aerodinamike i fizike. Staviti bombu bez promjene centra težišta u raketi je strahovito zahtjevno. Ok, to nekako i mogu popiti kao istinu, a da sad netko, tko je stavio tu bombu ide i mijenjati sastav te bombe, odnosno ide promijeniti eksploziv, to mi graniči s totalnom ludošću. Moguće je samo u tom slučaju da ide izvatiti TNT koji ima RE faktor, to je faktor eksplozivnosti. Faktor RE TNT-a je jedan. Pa bi umjesto TNT-a stavio plastični eksploziv koji ima RE faktor 1,81 s ciljem da ako si stavio bombu da ona itekako eksplodira, a ne da u nju staviš ne znam što, smjesu za petarde…”, komentira.

Rekao je i kako vjeruje gospođi iz Ivana Vučetića koja je rekla da nije pronašla vojni eksploziv i da vjeruje “čovjeku iz DORH-a” koji je rekao da se radi o teškom kaznenom djelu.

“A što da kažem o časnicima HV-a koji su bili okolo? Kada vam dođe ministar obrane, kada se naslikava na licu mjesta, iznad mjesta pada bombe i nanjuši eksploziv i potvrdi da je to bomba u roku 12 sata od pada, zar vi očekujete od časnika, kojem je ministar nadređen, da će pobiti ono što je on rekao?”, pita se.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.