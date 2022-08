Šef ZTC-a o odlasku mehaničara: Ovo je nož u leđa, podnijet ćemo kaznenu prijavu

Podijeli:







Izvor: N1

U jeku protupožarne sezone u Zrakoplovno-tehničkom centru (ZTC), državnoj tvrtki u kojoj se servisiraju protupožarni zrakoplovi, dvojica mehaničara koji su s bolovanja odlazili raditi u inozemstvo dala su po pisanju medija u srijedu otkaze, a u četvrtak se na to navodno odlučio još jedan radnik. Trenutno je u Hrvatskoj na raspolaganju šest protupožarnih zrakoplova, a najavljivalo se da će do 15. kolovoza biti njih 10. O svemu su se na press konferenciji oglasili i čelni ljudi ZTC-a, šef uprave Zdravko Klanac i direktor sektora servisa Romano Babić.

S koji obrazloženjem je troje radnika dalo otkaz?

“Dvojica radnika koji su bili na dugotrajnom bolovanju su prije nekih pet-šest dana prekinuli bolovanje, vratili se i tražili godišnji i slobodne dane. Ja to nisam dozvolio. Oni su nakon toga podnijeli zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa. Mi smo za tudvojicu radnika HZZO-u uputili zahtjev za nadzorom. Nisam s njima razgovarao. S jednim sam razgovarao prije nekoliko mjeseci o njegovom statusu, razmatrali smo ga za višu poziciju i to je bio zadnji razgovor. S ovim trećim radnikom sam obavio razgovor, radi se o mlađem radniku koji je ovdje tek godinu dana, autolimaru od kojeg smo mi htjeli napraviti aviolimara, bio je na dobro putom, meni je žao što on ide, ali mi mu ne možemo ponuditi ovo što je dobio tamo gdje ide. Ne ide van, radit će tu u susjedstvu, imat će daleko veću plaću”, rekao je Klanac.

Dodao je da nije zabrinut.

“Mi ovdje imamo stabilnu jezgru mehaničara s certifikatima i odlazak ove dvojice neće ugroziti funkcioniranje, odnosno rad na letjelicama. Njih dvojica su u ovoj godini odradila jedva 30-ak dana”, rekao je.

“Tek sam iz medija saznao za to da je jedan od njih vani, da se pojavila njegova fotografija. Da sam znao… Kada se radi o bolovanju, ne smijem pitati ni koju dijagnozu ima. Jedino što smijem jest uputiti zahtjev prema HZZ-u, to sam i napravio”, rekao je.

Ističe da nema novih najavljenih dokaza.

“Kanader koji je u Zemuniku, skinuta je oplata, oštećenje je malo veće, jedno rebro. Predviđeno vrijeme kada bi to moglo biti riješeno je ova subota”, rečeno je o remontu kanadera u kojeg su se zabili galebovi.

Klanac je poručio kako su radovi na kanderima gotovi. “Ovo su samo štelanja”, poručio je.

“Prosječna plaća je 5800 kuna za redovan rad. Nemaju svi iste plaće. Početnici koji tek dođu imaju oko 4000”, rekao je Klanac osvrnuvši se na plaće djelatnika u ZTC-u. Dodao je da svakome radniku koji to zasluži može dati stimulaciju.

“Ja ne želim o njima razgovarati, znate koji je ovo nož u leđa… Kad prikupimo sve što treba, podnijet ćemo kaznenu prijavu”, rekao je.

O svojoj ulozi u svemu kaže: “Već sam rekao, ja sam odgovoran, ali nisam kriv. Očito je ZTC postao najveći problem u državi. Pa nismo mi krivi što je galeb udario u avion”.

Sam se, kaže, neće povući.

“Ne znam što više treba. Rekao sam da smo imali strašnih problema. Kad vam se pomakne jedan avion dva do tri mjeseca, sve se pomiče. Izgubili smo desetke tisuća radnih sati zbog bolovanja radnika koji su bili bolesni”, rekao je Klanac.

Optužio je neke medije da svu krivicu žele svaliti na njega. “Odogovoran sam, ali nisam kriv.”

Na pitanje o tome je li lagao ministru Banožiću o spremnosti kanadera za sezonu Klanac je poručio:

“Nikada nismo davali lažnu nadu. Objektivno smo izvještavali onoliko koliko smo mogli predvijeti. Ja ne lažem”, rekao je Klanac.

“Što vi očekujete od mene? Jel bi vi bili sretni da se ja ubijem”, osgovorio je Klanac na upozorenje novinarke o nizu propusta u protupožarnoj sezoni.

“Ne možemo od jedne ili dvije stvari raditi slučaj. Ovo je dosta interesantan posao, ali ga vrlo malo ljudi poznaje. Za neke smo stvari odgovorni, ali za neke bogami nismo”, istaknuo je direktor servisa ZTC-a Roman Babić.

“Mi smo prosječna hrvatska firma koja se bori sa svim nedaćama na našem tržištu. I ja bih volio da možemo povećati masu plaća. I ovo povećanje plaća u rujnu ćemo napraviti na račun radnika koji odlaze”, opisao je Klanac stanje u firmi.

