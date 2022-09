Šef uprave Ine ponudio ostavku

Podijeli:







Izvor: Davor Puklavec / Pixsell

Sandor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine, objavila je Ina danas.

“Unatoč tome što nije bio upleten ni u jednu od nezakonitih radnji koje su se nedavno pojavile oko Ine, g. Sándor Fasimon ponudio je ostavku na mjesto predsjednika Uprave Ine. G. Fasimon je izjavio da je kao predsjednik tvrtke odgovoran i osjeća moralnu obvezu za sve aktivnosti tvrtke, bez obzira na iskazanu dužnu pažnju”, kaže se u obavijesti Ine objavljenoj na Zagrebačkoj burzi.

Dodaje se da će Fasimon nastaviti obnašati dužnost predsjednika Uprave Ine do imenovanja njegovog nasljednika “kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja društva”.

Oglasio se i Fasimon.

“Bio sam krajnje šokiran”

“Bio sam krajnje šokiran kada sam saznao za postupke Damira Škugora i njegovih suradnika. Tijekom proteklih deset godina INA je prešla vrlo dug put; od ruba bankrota došli smo do financijske stabilnosti, a u procesu smo realizacije najveće industrijske investicije u povijesti zemlje izgradnjom postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka. Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije INA, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu. Samim time, ispravna stvar koju sada mogu učiniti jest ponuditi ostavku”, rekao je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.