Šef udruge opskrbljivača i distributera plinom: Puno se toga obavlja pješke

Podijeli:







Izvor: N1

Šef udruge opskrbljivača i distributera plinom pri HGK-u Srećko Ezgeta gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao masovni prelazak potrošača s privatnog opskrbljivača plina na javni.

“Problem koji se sad javlja je posljedica svega što se događa, cjelokupnog problema s energentima, geopolitičke situacije, ali građani ne smiju biti uznemireni i moraju znati što se događa. Zakonski je propisano da svi kupci koji su u jednom trenutku izabrali svog opskrbljivača imaju pravo vratiti se na javnu uslugu opskrbe”, rekao je.

Ezgeta, koji je direktor plinare u Bjelovaru te predstavlja i distributere i opskrbljivače plina, kaže da su u okviru hrvatske gospodarske komore sve tvrke članice udruženja te navodi da se direktori redovito sastaju i zajednički pokušavaju sagledati rješenja.

Kaže i kako je veliki problem što dolazi do masivnih prelazaka korisnika koji prelaze s tržišne usluge na javnu.

VEZANA VIJEST Čak 70.000 kućanstava prelazi u Plinaru Zagreb, ima li plina za sve?

“Ovaj tempo je prespor”

“Puno toga se sad događa i obavlja “pješke”. Potrošači šalju svoje zahtjeve u papirnatom obrascu i onda se on unosi u sustav. U radnom vremenu od osam sati može se obraditi 100 zahtjeva što upućuje na to da će trebati jako puno vremena za obradu. To stvara veliku nervozu potrošačima i kućanstvima koja misle da im nitko ne želi odgovoriti na zahtjev”, objasnio je.

U Zagrebu je potencijalnih 70 tisuća zahtjeva za prelazak na javni sustav opskrbe, a Ezgeta navodi kako plinara Zagreb ne bi trebala imati problema s opskrbom.

“Plina neće nedostajati, s HERA-om se mora naći rješenje, no plin koji sada mora ostati u Hrvatskoj trebao bi biti dovoljan za potrebe potrošača. No, već smo prošli pola 9. mjeseca, a plinomjeri se moraju očitati do 1. listopada. Ovaj tempo je prespor, trebali bi ubrzati cijeli proces”, rekao je.

“Nitko nije očekivao masovni povratak”

Navodi kako se ovdje ne radi nikako o sukobu privatnog i javnog, potrošači uvijek dolaze i odlaze, no nijedan sustav nije predvidio ovakav masivni povratak.

“Ne bih komentirao postupke HERA-e, oni su dužni brinuti o funkcioniranju cijelog sustava, no ne znam kako oni prikupljaju podatke i kako ih obrađuju, no znam da za sve imaju propisane akte. Ovdje je potrebno puno analize”, rekao je.

Ezgeta navodi kako je teško reći koliki bi minusi mogli nastati.

“Mi više ne živimo u socijalističkom sustavu, ovdje se radi o tržišnom sustavu. HERA najbolje zna koliko je opskrbljivača zatvorilo svoje pozicije. Oni su za sve kupce koji su koristili javnu uslugu osigurali plin po reguliranoj cijeni te na njima neće ostvarivati gubitke. Gubici bi mogli nastati na kupcima koji preelaze s tržišnog na javnu opskrbu”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.