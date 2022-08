Šef udruge opskrbljivača i distributera: Kubik plina sad je 25 kn, a bio je 3,5

Podijeli:







Šef udruge opskrbljivača i distributera plinom pri HGK-u Srećko Ezgeta gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao probleme s opskrbom plinom s kojim se suočavaju distributeri i opskrbljivači.

Ezgeta je istaknuo da je ovo što se trenutno događa na tržištu plina globalni problem, a ne problem samo Hrvatske koji treba riješiti Vlada. “To je nešto što drma Europom i cijelim svijetom. Tržište plina je najopterećenije svim događanjima, za razliku od tržišta nafte koje se relativno stabiliziralo. Tržište električne energije je vrlo problematično, i njoj cijena snažno raste, ova suša se reflektira na smanjene hidropotencijale i proizvodnju struje iz hidroelektrana. Isto tako, nuklearna elektrana može manje proizvoditi, moramo uvoziti struju, a ta struja koju uvozimo dobrim se dijelom proizvodi iz plina, a plin je ključni generator inflacije. To opterećuje ne samo kućanstva i gospodarstvo, nego i cijeli opskrbni lanac i ako poduzeća ne budu mogla funkcionirati, onda plina neće ni biti”, rekao je Ezgeta.

Istaknuo je da je cijena plina u zadnje dvije godine rasla, odnosno da je za vrijeme pandemije 2020. godine bila vrlo niska, ali je od desetoga mjeseca 2021. godine skočila. “Europska skladišta ostala su prazna, bila je to tadašnja politika u Rusiji, koja je očigledno znala što će se dogoditi u veljači u Ukrajini. Nakon toga došlo je do malog smirivanja, cijena se snizila za 10 eura pa je ponovno došlo do krize”, rekao je Ezgeta, dodavši da cijene plina od lipnja konstantno rastu.

“Današnja cijena plina u Hrvatskoj je 350 eura. To je otprilike 25 kuna za kubik plina, a prije je bio 3 ili 3,5 kune. Danas je cijena plina 25 kuna na burzi, da bi on uopće došao u Hrvatsku. To je cijena koju moraju platiti opskrbljivači da bi plin došao u Hrvatsku”, rekao je Ezgeta.

Kućanstva, dodao je, imaju veliku sreću da postoji javna usluga opskrbe plinom, koja im omogućavaju plaćanje manje cijene opskrbe plinom. “Vlada je već pomogla kućanstvima, oni plaćaju cijenu koja je 20 posto viša od one koja je bila prošle godine. Vlada je kućanstva jako dobro zaštitila, ali to stvara problem u plinskom lancu, ugroženi su i opskrbljivači i distributeri”, rekao je Ezgeta, dodavši da će oni, ne poduzme li se nešto, sigurno propasti.

“Imamo problem distributera plina. To je mrežni posao, bavimo se održavanjem plinovoda da plin može doći do svakog korisnika. Nama HERA određuje tarifu, ona je odredila po cijeni od 20 eura za megavatsat, a sad je cijena od 300 eura za megavatsat. Cijeli prihod moramo dati za to. Nemamo novca ni za što, distributeri će propasti”, rekao je Ezgeta, dodavši da su i opskrbljivači u problemu, jer isporučuju plin kućanstvima po vrlo niskoj cijeni.

Osim toga, istaknuo je, problem je i dio kupaca koji su odlučili izabrati svog opskrbljivača na tržištu, koji nije Gradska plinara, koji im sada kažu da su plin kupili do 30. rujna, a da će im nakon toga dati nove ugovore u kojima će biti nove cijene.

U problemu se našla i Gradska plinara, jer se kupci i kućanstva koji su plin kupovali kod drugih opskrbljivača sada mogu vratiti na javnu uslugu opskrbe i na taj način napraviti udar Gradskoj plinari. “Gradska plinara Zagreb je dobra firma, ali ono što se dogodilo s cijenama nikad se u povijesti nije dogodilo. Gradska plinara sad ima ozbiljne probleme u poslovanju koji su uzrokovani problemima na tržištu plina. Oni su se našli u problemu da oni kupci i kućanstva koji su kupovali plin sada dobiju tržišnu cijenu i oni se u svakom trenutku mogu vratiti na javnu uslugu opskrbe, i oni će se masovno vraćati opskrbljivačima koji su za to određeni i napravit će užasan udar na ta poduzeća. Tog jeftinog plina kako je predviđeno našom regulativom nema. Dobivaju tržišne kupce nazad u svoj portfelj, a za njih plina nema i to je veliki problem”, rekao je Ezgeta.

