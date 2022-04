Šef SSSH: Neprihvatljivi otkazi u Holdingu bez prethodne analize

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel izjavio je u srijedu, uoči sastanka Uprave Zagrebačkog holdinga s dijelom sindikalaca, kako će pokušati uvjeriti Upravu da najavljeno otpuštanje radnika bez prethodno provedene analize nije prihvatljivo.

Novosel je podsjetio na prošlotjedni prosvjed koordinacije SSSH-ovih sindikata unutar Zagrebačkog holdinga sa zahtjevom za smjenom Uprave i prekidanjem postupka utvrđivanja viška zaposlenih u Holdingu.

“Doznali smo da je Uprava Holdinga danas pozvala tzv. pregovarački odbor, odnosno podobne sindikate, na razgovor pa smo odlučili doći, iako nepozvani, svi sindikalni povjerenici iz koordinacije SSSH-a, i pokušati Upravi naznačiti da to što rade, ne čine za dobrobit Zagrebačkog holdinga”, rekao je Novosel novinarima.

To što rade možda bude dobro za neke buduće vlasnike nekih budućih podružnica i trgovačkih društava, kao što se sada radi dubinska analiza Gradske plinare Opskrbe, koju očito treba privatizirati, dodao je.

“Tako će se sutra raditi dubinska analiza Čistoće, Zagrebačkog velesajma i Zagrebparkinga. To je jedini, prvenstveni interes zašto Uprava smanjuje broj zaposlenih, a do danas nismo dobili rezultat analize da će to donijeti smanjenje dugova Holdinga”, ustvrdio je Novosel.

Upozorio je da Zagrebački holding nema radničko vijeće, a sukladno Zakonu o radu bilo kakvo utvrđivanje tehnološkog viška može se provoditi uz savjetovanje s radničkim vijećem ili nekim tko ima tu ulogu. Zbog toga njihova je obveza razgovarati sa svim sindikatima, kaže Novosel.

“Uprava, gradska vlast i gradonačelnik, umjesto da naprave dubinsku analizu kompletnog Holdinga i procjenu ima li postojeći sustav smisla dalje funkcionirati, prvo otpuštaju ljude, a onda će vidjeti je li ustrojstvo Holdinga smisleno i vidjeti koga će privatizirati, a koga ne”, dodao je.

Sedam sindikata iz koordinacije SSSH-a prekinulo je u veljači pregovore s Upravom Holdinga, dok su ih nastavili povjerenici iz tzv. kućnih sindikata. Predstavnici tih sindikata i Uprava dogovorili su popis od 447 zaposlenih koji kao tehnološki višak idu u program zbrinjavanja, čemu se koordinacija SSSH-a oštro protivi.

