Šef plinske udruge o ruskom plinu: Stanje je prilično alarmantno

Izvor: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Rusija sve većem broju zemalja smanjuje isporuke plina. Njemačka od prije nekoliko dana dobiva samo polovinu ugovorenog ruskog plina, a Gazprom je za 50 posto smanjio i isporuku plina Italiji.

Dalibor Putić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin, u središnjem Dnevniku HTV-a rekao je da je stanje prilično alarmantno.

“Pretpostavljam da neće biti veliki skok cijena”

“Prema tvrdnjama Ruske Federacije do smanjenja je došlo jer kompresorsku stanicu nije isporučio dobavljač zbog sankcija. Isporuka je smanjena za 60 posto i to se osjetilo u mnogim zemljama. Kad je riječ o Hrvatskoj, mi smo već sad na 30 posto popunjenosti domaćeg skladišta te bismo do 1. studenoga trebali biti na 90 posto”, kazao je Putić.

HEP toplinarstvo najavilo je poskupljenje cijena grijanja za 123.000 kućanstava u šest gradova, piše HRT.

“Pretpostavljam da neće biti veliki skok cijena. Ako gledamo cijenu plina, taj skok cijena bi trebao biti značajan, ali ako bi došlo do većeg povećanja cijene toplinske energije, vlada bi sigurno intervenirala kako u PDV tako i u nekim drugim smjerovima”, dodao je.

Osvrnuo se i na Petrokemiju

Osvrnuo se i na Petrokemiju, rekao je kako je ona radila jedan kraći period te da će možda raditi još na jesen, ali da će sve ovisiti o cijeni plina.

“Pri visokim cijenama plina njima je neisplativa proizvodnja. To je veliki problem, ipak je tamo zaposleno više od 1000 ljudi, a proizvode gnojivo koje je potrebno našim poljoprivrednicima”, zaključio je Putić.

