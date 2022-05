Podijeli:







Profesor Slavko Orešković, dekan Medicinskog fakulteta i šef Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao slučaj trudnice Mirele Čavajde.

“Najprije da razjasnimo, pobačaj do 10 tjedana je pravo žene koja ima pravo odlučiti želi li pobaciti, a iza desetog tjedna to mora ići na komisiju, do 22. tjedna ako se prekine trudnoća radi se o pobačaju, iza 22. tjedna radi se o porodu. Ovdje je 28. tjedan, to će biti induciranje prijevremenog poroda. Feticid je prekinuti život djeteta unutar maternice, to zakonom u Hrvatskoj nije regulirano i ne znam koji bi liječnik to u Hrvatskoj napravio, koliko ja znam nije napravljen nikada”, rekao je Orešković.

Podsjetimo, zahtjev Mirele Čavajde, kako je za TNT jučer rekla njezina odvjetnica Vanja Jurić, temelji se na zakonu koji je trenutno na snazi u Hrvatskoj i koji propisuje da žena ima pravo na prekid trudnoće nakon 10. tjedna ako je ispunjen jedan od tri uvjeta, u ovom slučaju da se po medicinskoj dokumentaciji može utvrditi da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama.

Orešković je danas u N1 studio uživo podsjetio na slučaj sijamskih blizanki, koje su nakon rođenja uspješno razdvojene i sad žive normalnim životom. “Feticid mi ne odobravamo”, rekao je Orešković.

“Ukoliko se radi o malformacijama, dosadašnja praksa je pokazala, ako je do 22. tjedna, odobravali su se takvi prekidi trudnoće, kad se prešla ta granica, dijete može preživjeti i nisu odobravani prekidi”, rekao je Orešković, ponovivši da se on iz dosadašnje svoje karijere ne sjeća situacije da je netko tražio feticid.

“Tražio se prekid trudnoće, ako je to prešlo granicu pobačaja, odnosno poroda od 22 tjedna, takvi prekidi trudnoće se nisu dozvoljavali, jer će se to dijete roditi živo i s velikom šansom da će preživjeti, a ako se rodi prije 22. tjedna, manje su šanse da će preživjeti”, rekao je.

Kako je moguće da su liječnici promijenili mišljenje kad je priča izašla u javnost?

Naša je Iva Puljić Šego liječnika pitala kako je moguće da su majci liječnici prvo kazali da dijete neće preživjeti i da nema nikakve šanse da će voditi iole kvalitetan život te je uputili u Sloveniju, a kad je priča izašla u medije, ministar Beroš je izjavio da dijete ima 25 posto šanse da preživi i da se liječi.

“Kolega Ćorušić je okupio ekipu stručnjaka koji su dali određenu procjenu s obzirom na one nalaze koje imaju. Nitko ne može znati koja će biti situacija iza toga, ali mi kao liječnici moramo pokušati to dijete, ako je moguće operirati i da se nakon poroda naprave sve medicinske mjere ne bi li mu se pomoglo i osiguralo normalan život. Na osnovu brojnih stručnjaka koje je Ćorušić konzultirao, on je donio takvo mišljenje. Ovo što pričaju iz Svetog Duha nije mi jasno, oni prvi dan nisu potpisali da se omogući prekid trudnoće, a onda su drugi dan napisali da postoje indikacije, ali da oni to ne mogu napraviti. Mislim da je to malo licemjerno”, rekao je Orešković.

Na pitanje treba li pojasniti zakon, Orešković je rekao da granicu od 22 tjedna nije postavio zakon, nego struka te da se zna što je porod, a što pobačaj. “Ja ovdje ne bih rekao da je priziv savjesti, feticid je nešto što je nama neprihvatljivo kad ne znamo kakvo će to dijete biti kad se rodi, ja bih prepustio struci da učine sve da se to dijete izliječi”, rekao je.

“Slovenci taj svoj zakon naplate 5.000 eura”

Stanje u Sloveniji nije želio komentirati, unatoč tome što je tamošnji zakon gotovo istovjetan hrvatskom. “Oni taj zakon svoj naplate 5.000 eura i učine ga”, rekao je Orešković.

Što se zakona o pobačaju tiče, dobro je zakonski regulirati, ali u ovom se slučaju radi o nečemu drugome, istaknuo je liječnik, dodavši da se u ovom konkretnom slučaju želi izazvati prijevremeni porod.

“Svi se mi slažemo da je artificijelni prekid trudnoće najgora kontracepcijska metoda, treba puno raditi na edukaciji mladih žena i parova i treba znati da postoji medikamentozna mogućnost pobačaja, što se u Petrovoij i čini, a sve komplikacije koje se dogode, mi kao ustanova moramo rješavati te probleme”, rekao je Orešković, dodavši da je i priziv savjesti zakonska i ustavna kategorija na koju svaki čovjek ima pravo.

