Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se uvode značajne novosti u zakonsku regulativu na području sigurnosti prometa na cestama i koji stupa na snagu u subotu u N1 Studiju uživo komentirao je Josip Mataija, voditelj Službe cestovnog prometa MUP-a.

Prvi se puta zakonski regulira sudjelovanje u prometu električnih romobila, električnih monocikla, segwaya i sličnih vozila koja se svrstavaju u posebnu kategoriju vozila koja se naziva osobno prijevozno sredstvo.

“S obzirom da su se ta vozila, prvenstveno romobili, tek nedavno pojavili na prometnicama, nismo ih imali regulirane u zakonu, moralo se nešto napraviti – odrediti površina kojom se mogu kretati, propisati prometna pravila i na koji način ljudi mogu upravljati tim vozilima. Stavili smo ih u jednu grupu koju smo nazvali osobna prijevozna sredstva i proglasili ih vozilima. Bitno je da nemaju sjedećih mjesta, maksimalna brzina je 25 km/h, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW”, objasnio je Mataija.

Slušalica u samo jednom uhu

Novi Zakon propisuje pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati. “Prvenstveno smo predvidjeli da se kreću po biciklističkim stazama, ali svjesni smo da njih nema sugdje. Onda mogu nogostupima, zonama gdje se kreću pješaci. Upozoravam te vozače, tu moraju prilagoditi brzinu. Nećemo im klasično mjeriti brzinu, ali će odgovariti ako brzinu ne prilagode situaciju, a to će najčešće ovisiti o tome koliko drugih sudionika u prometu ima”, pojašnjava Mataija.

Također će se moći kretati i prometnicama gdje je ograničenje 50 kmh/h i manje. “To su županijske, lokalne i nerazvrstane ceste, ali tu će se smjeti kretati samo pod uvjetom da će onaj koji gospodari tim cestama dobiti od nas suglasnost za to i da će da cesta biti označena posebnim prometnim znakom da ostali vozači budu upozoreni da se po njoj kreće i ta grupa vozila”, rekao je Mataija.

Uvedena je i obavezna kaciga, a vozači osobnog prijevoznog sredstva, kao i vozači bicikala, ne smiju upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha.

Kada su biciklisti u pitanju, dodatno je pojašnjen prelazake preko zebre. “Ako postoji biciklistička staza u sklopu zebre, ne treba silaziti, ali ne trebaju se ni sjuriti na prijelaz kao da nema nikoga. Ako je klasičan prijelaz i biciklisti i vozači osobnih prijevoznih sredstava moraju sići s vozila i pogurati ga”, rekao je Mataija.

Kazne se kreću od 300 do 1000 kuna.

Minimalno 16 godina za samostalno jahanje žvotinje

Iako su, za razliku od romobila poznati od davnina, novi pojam u zakonu je jahač.

“To dosad nije bilo specificirano u zakonu, pojavio bi se ponegdje problem da čovjek, jahač, sudjeluje u prometu, a mi ga nemamo u zakonu. Može kako hoće, a mi ga nemamo kako regulirati. Sada smo i jahače uredili, da to bude čista sitaucija. Moraju jahati uz desni rub kolnika, 16 godina mora imati da bi samostalno jahao na toj životinji. Mlađi od toga ne smiju to raditi”, rekao je Mataija.

Definiran je i pojam automatizirano vozilo.

“Nije to za budućnost, događalo se da imate poluautomatizirana vozila, ona imaju određenu pomoć vozača i imali smo situacija da vozači ne sjedaju za upravljačem, nego recimo iza i auto kao da sam vozi. To se nesmije. Zato smo uveli pojam autmatizirano, ali to je budućnost i to vozilo samo vozi bez upravljača. Za ova poluautomatizirana smo uveli odredbu da vozač mora sjediti na vozačkom mjestu i biti pripravan. Imali smo par situacija da bio sjedio iza i praktički se rugao svima okolo”, rekao je Mataija.

Zakon stupa na snagu u subotu, novosti i promjena je mnogo, hoće li policija prvih dana biti blaža prema prekršiteljima?

“Upozoravat ćemo, al ne možemo baš gledati kroz prste, ali postoji mehanizam opomene pa ćemo dok se ljudi ne naviknu biti malo tolerantniji, ali pozvao bih vozače – mora se poštivati zakon, nije donesen radi hira, nego svih nas, radi sigurnosti. Sva se ta stradavanja u prometu, uz malo pametnije ponašanje svih, mogu izbjeći. Puno imamo uzaludnih stradavanja koja su se po meni mogla izbjeći da je netko samo malo razmišljao”, naglasio je Mataija.

