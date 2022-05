Podijeli:







Izvor: Borna Filic/PIXSELL /N1

Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju, komentirao je slučaj Mirele Čavajde koja je u šestom mjesecu trudnoće i nosi dijete s tumorom na mozgu.

Ćorušić je rekao kako su sastavili tim eksperta koji se bave neuro tumorima novorođenačke dobi.

“Kako se radi o 28 tjednu gestacijske starosti djeteta zaključili su da postoji šansa da se dijete liječi nakon što se rodi i nitko nema pravo u ovom trenutku u Hrvatskoj tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom”, rekao je Ćorušić.

Osvrnuo se na nalaze Povjerenstva KB “Sveti duh” i slovenske komisije. Rekao je kako u slovenskom povjerenstvu ima neke privatne veze pa je saznao što misle, te istaknuo da “ne misle kako je rečeno od strane nekih ljudi”.

“Prvostupanjsko povjerenstvo Svetog duha ne želim komentirati jer nije bilo razloga da to naprave. Zato je i formirano drugostupanjsko povjerenstvo na razini KBC Zagreb kako bi se to povjerenstvo očitovalo, a za to još nismo dobili zahtjev niti roditelja niti njihove odvjetnice”, rekao je.

“Postoji mogućnost liječenja djeteta”

“Temeljem iskustva od prije, zadnji slučaj bio je od prije godinu i dva mjeseca, kada je djevojčici u utrobi majke otkriven maligni tumor mozgovine. Dijete je rođeno u Petrovoj bolnici, prebačeno na ruke neurokirurga, operirano, primilo je kemoterapiju i zasada se djevojčica sasvim uredno razvija i motorički je sasvim sposobna. Vodeći se tom spoznajom mi smo zaključili da postoji mogućnost liječenja djeteta bez obzira bio tumor benigan ili maligan, jer u ovom trenutku nitko ne može provjeriti je li tumor maligan”, rekao ravnatelj KBC-a Zagreb za HRT.

Dodao je da se to može tek nakon zahvata kada odstranjeni tumor patolog dobije na uvid.

Na upit može li se napraviti biopsija ploda u samoj maternici, Ćorušić je rekao kako je u nekim zemljama to je moguće, ali da se kod nas to ne radi.

“Češljali smo stručnu literaturu i zaključili da, bez obzira o kojem se tumoru radi bio on maligan ili benigan uzimajući sve slučajeve opisane u literaturi, je šansa da dijete bude neurokirurški i kemoterapijski zbrinuto ako je maligni, oko 25-30 posto da bude posve izliječeno. A to nije mala brojka”, naglasio je.

