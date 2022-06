Šef HUB-a Adrović: Kamate na kredite rast će već u srpnju, a zatim i u rujnu

Podijeli:







Izvor: N1

Direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović bio je gost N1 Studija uživo. Govorio je o rastu kamata na kredite, uvođenju eura i bankarskom sustavu u Hrvatskoj.

Adrović na pitanje o dizanju kamata kaže kako će prvo dizanje kamata za 0,25 posto doći na red već u srpnju, a sljedeće vrlo brzo nakon toga, već u rujnu, također za 0,25 posto.

“Iduće godine će se svakog kvartala dogoditi dizanje za 0,25 posto, jedan posto sve skupa godišnje. To je neka realna opcija, ali moguće je da se drugačije odvije”, govori Adrović.

vezane vijesti Analitičar objasnio zašto će rasti kamate na kredite građana Glavni ekonomist HNB-a objasnio hoće li rasti kamate za građane

Dizanje kamata će korisnici kredita osjetiti nekoliko mjeseci nakon samog dizanja kamata, ovisno o tome po kojem Euriboru im se obračunava kredit, objašnjava.

Svaki građanin bi trebao obratiti pažnju na to koliki je udio anuiteta u njihovim mjesečnim primanjima. “Kod većina građana to je ispod 50 posto primanja i to je dobro”, kaže Adrović. Svi mogu u banci zatražiti fiksiranje kamatne stope u narednih pet do sedam godina ili mogu tražiti refinanciranje kredita u nekoj drugoj banci, objašnjava Adrović.

Govori i kako Europska središnja banka ne može agresivno dizati kamatne stope jer bi time napravila ogroman problem prezaduženim zemljama u mediteranskom bazenu. Američki FED, s druge strane, najavljuje da će to ići brže i agresivnije.

Na pitanje ima li to veze sa skorim uvođenjem eura, Adrović kaže kako smo “u eurozoni sigurniji jer je to veliki kišobran i sigurnije tržište”. “Znatno su blaža kretanja nego da smo neki otok sa svojom kunom. Bolje je za Hrvatsku ostati u velikoj zajednici”, kaže.

Šef Hrvatske udruge banaka kaže da je hrvatski bankarski sustav sposoban kreditirati gotovo bilo kakvu potražnju za novcem u Hrvatskoj te da banke neće “odnijeti novac iz Hrvatske”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.