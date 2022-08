Podijeli:







Izvor: N1

Julije Domac, posebni savjetnik predsjednika Republike za klimu i energiju, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao pljačku Ine.

“Ovakve dimenzije ovakve jedne pljačke svakog normalnog mogu iznenaditi. Ovo nije pljačka stoljeća, pljačka stoljeća je Ina cijela, još veći novac krije se u naftnom biznisu, gdje je Hrvatska izgubila cijeli pregled situacije. Možda je u bizarnom izričaju dobro da se ovakva kriza dogodila, da se stvari počnu rješavati”, rekao je Domac.

Smatra da se Ina i MOL definitivno trebaju odvojiti. “Očito je da je taj brak s MOL-om nesretan, da ne funkcionira ne samo sustav i kontrole, nego sve što smo gledali dosad. Postoje mehanizmi, politika ima puno načina kako pritiskati da se nešto desi. Sigurno bi bilo najsretnije jedan prijateljski razvod braka, prijateljski okvirni dogovor o budućoj suradnji i idemo graditi bolju budućnost. Evidentno je da energetika ne može biti prepuštena tržištu, da država mora kontrolirati priču, da je energetika strateška stvar. Kontrolu moramo vratiti, u smislu da rafinerija u Rijeci, koja se prvo dugo obnavljala pa se modernizirala pa radi ili ne radi, mora raditi za hrvatsko tržište po hrvatskim uvjetima. Sadašnja kostelacija je da su rafinerije u Rijeci, Mađarskoj, Slovačkoj, a da se u Mađarskoj plaća jedna cijena, a u Hrvatskoj druga. Netko treba objasniti zašto se u istoj kompaniji plaća različita cijena. Ja da sam predsjednik Vlade, ne bih to tolerirao nikad”, rekao je Domac.

U cijeloj situaciji, dodaje, postoji niz čudnih okolnosti.

“Sve te okolnosti imaju opravanje i sve se može opravdati, ali nacionalni interes je samo jedan i vođenje Ine treba na taj način upravljati. Imali smo Vladu koja je odlučila prodati dio Ine, jedan potez bez presedana, bez vizije, bez promišljanja, znajući što je sve Ina predstavljala, koliko je važna za gospodarstvo, političku i energetsku neovisnost. Kastrofa broj dva, korupcijska afera na najvišoj razini, da premijer predaje upravljačka prava i da susjedna država upravlja Inom, bez ikakve kontrole naše države. Katastrofa broj tri je ovo što se sad događa, gdje su očito, a to je dio priče oko izvlaštenja Hrvatske, razine kontrole supštene na razine direktora četiri, pet, šest, gdje se donose takve odluke bez znanja uprave, bez kontrole Nadzornog odbora. Sve te katastrofe imaju zajednički nazivnik, manjak vizije i manjak brige za nacionalne interese, neki bi to nazvali veleizdajom i u nekim bi se državama to sankcioniralo puno jednostavnije”, rekao je Domac.

“Sadašnja priča bi trebala biti da najviša razina u Hrvatskoj kaže da je dosta, da žele nove članove uprave, da će ona raščistiti priču, neće priču raščistiti uprava koja je na bilo koji način dozvolila da se ovo dogodi. Vlada se treba postaviti ne samo prema svojim članovima, nego i prema drugoj strani. To je zadatak Vlade, da brani nacionalni interes i da se ne ponaša kao da je ta nacionalna kompanija samo jedna od kompanija u državnom interesu”, dodao je.

On bi izbjegao sudsko rješenje za odvajanje Ine i MOL-a. “Svaki razvod braka ako krene sudskim postupkom trajat će dugo i nijedna strana neće dobiti. Moj prvi dojam bi bio da Hrvatska svakako mora zadržati rafineriju, koja je ključna. Nalazimo se u razdoblju gdje za desetak godina dolazimo do izlaska ugljikovodika, ali u tih 10 godina mi rafineriju trebamo. Zašto ne bi taj Sisak, umjesto čudnih priča koje su bile u polanu, bio osnova za vodik, za veliku fotonaponsku elektranu? Idemo graditi Inu, koja će u kombinaciji s HEP-om Hrvatsku voditi u smjeru budućnosti”, rekao je savjetnik predsjednika.

Istaknuo je da je teza o državi kao lošem gospodaru nametnuta da bi se “opravdala pljačka i loše gospodarenje”. “Ne može kvaliteta upravljanja biti vezana s vlasništvom, ali tko drugi će se nego država baviti i brinuti o nacionalnim kompanijama?”, upitao je.

