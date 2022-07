Savjeti za zaštitu od vrućine: Liječnica naglašava što treba izbjegavati

Podijeli:







Liječnica Marinka Otočan iz riječke hitne pomoći govorila je za Dnevnik o toplinskom valu.

Najvažnija je prevencija, treba piti dovoljno tekućine i izbjegavati veliko sunce, savjetuje. “Ne postoje nikakvi vitaminski napitci, preporuka je uzimanje vode. Treba izbjegavati pića koja imaju puno šećera, kofeina jer mogu pogoršati stanje”, upozorava.

Kaže kako svaka situacija ne zahtijeva hitnu medicinsku pomoć. Ako se osoba osjeća blago dehidrirano te joj je vruće onda se treba skloniti u hlad i piti dovoljno tekućine.

Najozbiljina situacija je, navodi, toplinski udar.

“Kad čovjek ne može više regulirati temperaturu tijela može doći do pregrijavanja i zatajivanja organa. Također može doći do poremećaja kardiovaskularnog sustava, odnosno do pada tlaka i osoba može pasti i razbiti glavu pa može doći do krvarenja u mozgu. Može doći i do poremećaja elektrolita prekomjernim znojenjem zbog čega dolazi do malignih aritmija što može izazvati i smrtni ishod”, objašnjava.

Izlaganje sunčevoj svjetlosti, dodaje, može izazvati velike opekline. Ako se ne štiti te opekline mogu završtiti kobno.

Nitko nije zaštićen

Ističe kako nitko nije zaštićen, pretjerana toplina na svakoga ima negativan utjecaj neovisno o dobi.

Kaže kako imaju povećan broj pacijenata ne samo zbog topline već i povećanog broja stranih turista. “Toplina pogoršava i kronične bolesti kod pacijenata pa imamo veći prijem u bolnicu”, rekla je liječnica Marinka Otočan.

