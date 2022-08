Građani Finske koji žive na granici s Rusijom još od početka ljeta upozoravaju na velike plamenove na horizontu koji stižu iz novog LNG postrojenja u Portovaju, sjeverozapodno od Sankt Petersburga. Portovaja se, inače, nalazi u blizini kompresorske stanice na samom početku plinovoda Sjeverni tok 1 koji transferira plin u Njemačku.

Cijene energenata eksplodirale su u nebo, a Rusija spaljuje ogromne količine prirodnog plina na granici s Finskom, piše BBC.

Stručnjaci ističu da se isti plin prije izvozio u Njemačku. Postrojenje u blizini granice s Finskom svaki dan sagorijeva plin u vrijednosti od čak 10 milijuna dolara. No nije stvar samo u cijeni i plinu. Znanstvenici su zabrinuti da će ogromna količina ugljičnog dioksida i čađe koja se stvara pri sagorijevanju plina dodatno pogoršati topljenje arktičkog leda.

Analiza Rystad Energyja, neovisne energetske konzultatnske kompanije, pokazuje da se svakodnevno spali 4,34 milijuna kubičnih metara plina.

Podsjećamo, opskrba kroz Sjeverni tok 1 ograničena je od sredine srpnja za što Rusi krive “tehničke probleme”. No, jasno je da je riječ o političkom potezu potezu Kremlja koji na ovaj način kažnjava Europu za vojnu i ekonomsku pomoć Ukrajini.

Iako je izgaranje plina najnormalnija stvar u postrojenjima za preradu – obično se radi o tehničkim i sigurnosnim razlozima – razmjeri ovog izgaranja zapanjili su stručnjake.

“Nikada nisam vidjela da LNG postrojenje toliko bukti”, upozorava Jessica McCarty, stručnjakinja za satelitske podatke sa Sveučilišta Miami u Ohiju. “Još smo s početkom lipnja registrirali ogromne plamenove koji jednostavno ne nestaju. Ostaju nenormalno visoki!”

