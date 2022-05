Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Sanja Sarnavka, aktivistica za ženska i ljudska prava komentirala je slučaja trudnice Mirele Čavajde.

Skupovi podrške Mireli Čavajdi otkrili su, kaže Sarnavka, ono što pokazuju sva istraživanja – “da je glasna i agresivna grupa koja traži zabranu prekida trudnoće i pobačaja – manjina”.

“To se sad konačno vidjelo i na cesti zbog podrške jednoj ženi koja proživljava pravu torturu jer se usudila u javnosti progovoriti o svojoj boli, svemu što proživljava i čemu je izložena. Razotkrilo se i to da ta glasna i agresivna manjina vrlo lukavo i spretno plete mrežu i na ključne pozicije u sustavu postavlja svoje ljude. Sramotno je ono što je govorio predstojnik ginekologije u Petrovoj Slavko Orešković. A za Antu Ćorušića ionako već dugo znamo koliko je agresivan i bahat. Vidi se i da su sve njihove asocijacije bez imalo empatije prema ženama koje pate. Znamo liječnice i medicinske sestre koje same kažu da je sve to što se događa – užas. Premijer Plenković leti u Ukrajinu, a pitanje žena i onoga što one proživljavaju za njega je nevažno. U vezi s pobačajem ga nitko iz EU ne prisiljava pa se onda može igrati ženskim životima”, rekla je Sarnavka Večernjem listu.

“Plenković postavlja samo nesposobne ministre kako bi samo on bio zvijezda”

Rekla je da “ne tražimo ostavku ministra Beroša jer je cijeli sustav truo i jer bi Plenković umjesto Beroša opet postavio nekog isto tako nesposobnog”.

Plenković postavlja samo nesposobne ministre kako bi samo on bio zvijezda. Nama trebaju kvalitetni ljudi koji neće postavljati ideologiju ispred struke i koji će se zalagati da nam svima bude bolje. Nama treba revolucija. Ovaj je prosvjed tek početak borbe. Javljaju nam se i oduševljene žene iz Amerike, Europe… Ovo moramo pretvoriti u globalni pokret pa da se ženama nigdje i nikada više ovako nešto ne događa”, rekla je Sarnavka.

