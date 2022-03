Šarić: Biden je rekao ono što svi misle, bilo bi bolje da Putin ne vlada Rusijom

Podijeli:







Novinar N1 Ivan Hrstić i Mladenka Šarić iz Večernjeg lista komentirali su Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Govoreći o summitu zapadnih zemalja koji se održao ovoga tjedna, Hrstić kaže kako se dogodilo ono što je očekivao.

“Nije realno da će se NATO upustiti u nametanje no-fly zone iznad Ukrajine. Za očekivati je da će joj pružati humanitarnu i vojnu pomoć do samog kraja. Treba vjerovati ovome što je rekao Biden, ovo nije usporedivo s onim što je bilo u Kabulu, Afganistan nije Ukrajina, na žalost Afganistanaca. Razočaravajući je licemjeran stav Europe, ali očekivan. Ono što najviše može udariti Putina i njegovu mafijašku kliku u Moskvi je embargo na uvoz nafte i plina. Europljani znaju da su oni kao narkomani koji su se svojom voljom navukli na energente dilera iz Moskve i moraju igrati po njegovom. Ovaj potez, zahtjev da se nafta i plin plaćaju u rubljima, bi mogao biti greška. Ako bi Europa na to pristala, izrugivala bi se sama sa svojim sankcijama. To mi se čini potpuno neodrživo, licemjerno prema Ukrajini i, bez obzira na štetu koju bi ovo moglo donijeti europskom gospodarstvu, mislim da to ne bi trebala biti opcija”, govori Hrstić.

Govoreći o izjavama američkog predsjenika Joea Bidena u Varšavi, na koje su odmah reagirali iz Kremlja, ali iz Bijele kuće, Šarić kaže kako je “američki predsjednik rekao ono što misli većina demokratskog svijeta, da bi najbolje bilo da Putin ne bude na vlasti u Rusiji”.

“Mi znamo da bez nekih demokratskih promjena u Rusiji to nije moguće. Njihovi mediji nam više nisu dostupni i mi ni ne znamo kakvo je stvarno stanje u Rusiji. … Što se tiče budućnosti Putina, on do daljenjeg ostaje igrač s kojim se mora razgovarati. Najjači način bi bio da se potpuno prekine uvoz plina i nafte, ali vidimo da to nije realno. Ni Turska ne želi prekinuti plinske veze s Rusijom. Teško je predvidjeti u kojem će se to smjeru razvijati”, govori Šarić.

Hrstić kaže kako se Putin “sasvim sigurno preračunao”. “Treba svladati otpor ukrajinskih snaga i to tako gdje su one najjače”, govori Hrstić koji smatra i da Putin sasvim sigurno ne želi osvojiti samo Donbas, nego i šire područje. “Ne treba vjerovati Putinu, on laže čim zine. Ni njegovim generalima, oni rade ono što im on kaže. Nije važno je li opravdano, ako im on kaže, ići će glavom kroz zid. Ono što su minimalna očekivanja Rusa je cijela Novorosija, od Dunava do Donbasa, spojiti cijelo ukrajinsko primorje. Hoće li ići preko toga ili ne, to nije toliko bitno”, govori Hrstić.

