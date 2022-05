Sanitet u 8 županija ide u štrajk od ponedjeljka: “Ovo traje već 10 godina!”

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Vozači saniteta, medicinske sestara i tehničari u sanitetskom prijevozu od ponedjeljka idu u štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva, odnosno do izjednačavanja plaća svim vozačima u sustavu saniteta. Najavljeno je to na današnjoj

“Problem saniteta nije od jučer, traje od 2011, kada je jednom dijelu saniteta skinut koeficijent, a drugom dijelu nije. Dakle, jedni vozači saniteta primaju plaću 1500 kuna manju od drugih vozača. Čitavo vrijeme ukazujemo na tu nepravdu i da je to diskriminacija”, kazao je Vladimir Markuš, sindikalni povjerenik i voditelj saniteta dodajući da ne traže izjednačavanje plaća s vozačima hitne služne, nego samo unutar saniteta.

“Mi vozači saniteta nemamo svoj identitet. U sustavu zdravstva se vodimo pod vozače, dostavljače, taksi vozače na lakim teretnim vozilima, što je nedopustivo jer mi taj posao ne radimo i ne možemo biti na tom koeficijentu”, dodao je.

Napominje da je iste godine kada je vozačima saniteta skinut koeficijent, to je učinjeno i sestrama i tehničarima u sanitetskom prijevozu.

“Uvijek ista priča, problem se samo odgađa. Našem strpljenju je došao kraj. Odlučili smo da idemo u štrajk 16. svibnja u jutarnjim satima. Štrajk će obuhvatiti osam županija u kojima su domovi zdravlja i sedam županija u kojima je sanitet pod Zavodom za hitnu medicinu”, poručio je Markuš, a potom je posebnu poruku uputio aktualnom ministru zdravstva:

“Gospodine Beroš, probudite se. Prestanite obmanjivati i nas i javnost.”

Marina Novaković Matanić iz Udruge za zaštitu dostojanstva i jednakosti pacijenata “Dignitas” kazala je da nisu sretni zbog ove situacije u kojoj vozači saniteta idu u štrajk, ali da ih aposlutno razumiju.

“Ovo je samo jedna od naplata koja stiže. Nije samo problem njihov štrajk, nego i sve manje tehničara i medicinskog osoblja. Govorimo o smanjenju kvalitete zdravstvene usluge na uštrb pacijenata. Mi im dajemo podršku, ali postoji i bojazan da neće dobiti uslugu koja im je potrebna”, kazala je.

Rekla je da je pandemija prošla te da ne mogu više biti strpljivi niti pacijenti niti vozači.

“Očekujemo još veću kvalitetu usluge”, poručila je, a onda je pozvala minsitra Beroša da porazgovara s sindikatima kako ne bi došlo do štrajka u ponedjeljak.

Markuš je dodao da su dosad kršili Pravilnik o sanitetskom prijevozu jer nisu mogli drugačije obavljati posao.

“To znači da je sanitetski prijevoz hladni prijvoz, nije žurna služba. Sanitet ne radi po pozivu, nego prima jedan dan pozive za drugi dan. On se mora planirati jer nemamo kapaciteta. Ljudi su radili prekovremeno samo da bi se posao odradio. Mi moramo prisiliti Ministarstvo da krene u rješavanje tog problema. Ja i dio mojih kolega ne možemo biti plaćeni 1500 kuna manje od drugih kolega koji rade isti posao”, kazao je.

Napomenuo je da će malom dijelu kolega koji će nastaviti raditi i za vrijeme štrajka prioritet biti pacijenti čiji je život u pitanju, dok će se ostali će odgađati.

“Žao mi je građana preko čijih čeđa se prelama ova nepravda. Trebalo je biti riješeno ovo i Ministarstvu, ali godinama nas zavlače”, rekao je.

Javnosti se obratio i Krunoslav Kušec, predsjednik Sindikata medicinske sestre i tehničari zajedno,

“Nakon lažnih obećanja koja traju godinama odlučili smo se za štrajk koji počinje 16. svibnja. Kazali su da ove godine ide 100 milijuna kuna za koeficijente. Nema koeficijenata, a ni kuna. Gdje su ti novci presmjereni? Moramo se izboriti za svoja prava. Ako neće biti Uredbe idemo u štrajk do ispunjenja zahtjeva, jer ovo traje već 10 godina”, rekao je.

