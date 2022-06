Sanader odgovorio “SDP-ovoj komesarki”: Očito bi opet morala skakati pod bagere

Podijeli:







Izvor: N1

HDZ-ov Ante Sanader odgovorio je zastupnici SDP-a Mireli Ahmetović koja je u Newsroomu prozvala HDZ i premijera Plenkovića zbog korupcije.

“Moram se osvrnuti na komesarske zahtjeve SDP-ove komesarke Mirele Ahmetović, a vezano za korupciju za koju nas proziva zadnjih nekoliko dana, a posebno danas. Gospođa Ahmetović, koja očito zna kako je vladao SDP, njihov stil vladanja i očito misli da i drugi tako funkcioniraju i da je ovisno pravosuđe, što je svakom jasno da je pravosuđe apsolutno neovisno”, rekao je Sanader te dodao:

VEZANA VIJEST Ahmetović Plenkoviću: Moraš biti ekstremno korumpiran da budeš na čelu HDZ-a

“Ako gledate gradonačelnicu Siska koja do danas nije predala dokumente na izričiti zhatjev DORH-a, onda je jasno kakvo je SDP-ovo funkcioniranje i kakva je to neovisnost pravosuđa dok su oni bili na vlasti.”

Sanader smatra da je Ahmetović zapravo ljubomorna na uspjehe Vlade i samog premijera.

“Očito se ovdje radi o tome da gospođi Ahmetović više smeta da će Hrvatska postati energetsko čvorište za ovaj srednji dio Europe. Ona koja se bacala pod bagere, govorila da će se baciti, ako se LNG terminal na Krku otvori. Očito je to do danas nerazjašnjeno za čije interese je to tada govorila, a očito je jako boli što je Hrvatskoj Europska komisija dala potporu da postane novo energetsko čvorište. Očito je novi scenarij da bi gospođa Ahmetović morala ponovno, ne znamo za čije interese, skakati pod bagere i sprečavati da Hrvatska postane energetsko čvorište. To su očito razlozi zbog čega je tako nervozna i proziva HDZ za korupciju jer joj očito smetaju uspjesi Vlade i Andreja Plenkovića kod nove enrgetske karte Europe”, rekao je Sanader.

Podsjetimo, Ahmetović je, komentirajući Plenkovićevu izjavu da “moraš biti ekstremno glup da tvrdiš da postoji utjecaj HDZ-a na DORH”, rekla da “moraš biti ekstremno korumpiran da budeš na čelu HDZ-a”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.