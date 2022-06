Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Danas je održan sastanak vladajuće koalicije. Nakon sastanka izjavu je dao HDZ-ov Ante Sanader.

“Još jedna jalova inicijativa gdje se traži opoziv ministra Beroša. Tu je vladajuća većina dala apsolutnu potporu ministru i nećemo prihvatiti niti tu inicijativu oporbe”, rekao je Sanader.

Komentirao je i uhićenje Darinka Dumbovića, bivšeg gradonačelnika Petrinje.

“Znate da smo pobijedili gospodina Dumbovića u Petrinji. To je najbolje što smo mi tada mislili, a kako je rekao njegov predsjednik, on će odgovarati za svoje postupke”, rekao je.

Kako navodi, nije razgovarao s Radimirom Čačićem o toj temi.

Komentirao je i seks aferu u Splitu.

“Još se jednom potvrdilo da je Split talac gospodina Puljka i njegovih postupaka. Od antisemitskih stavova do onog ‘napit ću se krvi novinarima’, sada se sve nastavilo s ovom seks aferom. Sve to najbolje potvrđuje koliko je to tužna priča i koliko je tragično da Split i na ove izbore izlazi kao talac djela i lika gospodina Ivoševića”, rekao je Sanader.

