Sačić: Treba definirati priziv savjesti u slučaju izbjegavanja vojnog roka

Izvor: N1

Željko Sačić iz Hrvatskih suverenista komentirao je vojni rok u Hrvatskoj i poručio da treba definirati priziv savjesti u slučaju izbjegavanja vojnog roka.

“Vojska je u očima hrvatskog naroda najjači garant sigurnosti opstanka i naroda i države. Mi Hrvati moramo imati svoju vojsku”, rekao je Sačić.

Kaže da treba korigirati i priziv savjesti u slučaju kada se želi izbjeći vojni rok.

“Ovo što sad imamo, što smo imali 2008., da više od polovice mladića se pozivalo na priziv savjesti izbjegavajući dodir s oružjem, to nije bilo dobro regulirano. To je bilo licemjerno jer ti isti mladići su se kasnije prijavljivali uredno u policiju, pravosudne institucije, svugdje gdje su imali dodir s oružjem. Trebamo jasno definirati što je to priziv savjesti u slučaju izbjegavanja vojnog roka i dodira s oružjem”, naglasio je Sačić.

Komentirao je i priziv savjesti u medicini, navodeći da je to sve definirano. “Ne možemo nagovarati čovjeka da protivno svog načela učini nešto.”

