Podijeli:







Izvor: Ilustracija/ Pixabay

Državni inspektorat RH je s tržišta opozvao instant rezance Lucky Me, proizvedene u Tajlandu, zbog utvrđenog 2-klor-etanola, priopćila je u srijedu Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je o proizvodu Instant rezanci, Lucky Me Pancit Canton Chilimansi, neto 60g, s oznakom “najbolje upotrijebiti do 23.9.2022.”

Povlači se isključivo taj proizvod, proizvođača Monde Nissin Co., LTD., Tajland, dobavljača UNIONTRADE S.p.A., Peschiera, Italija. Na hrvatsko tržište ga stavlja tvrtka LITTLE MANILA j.d.o.o. iz Zagreba.

Iz Državnog inspektorata ističu da proizvod nije u skladu s EU Uredbom u područjima sigurnosti hrane.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.