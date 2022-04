Podijeli:







Sigurnosni stručnjak Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu.

Najprije je komentirao pressicu vezanu za pad letjelice na Zagreb:

“Ne znamo ništa kao ni otpočetka što nismo znali ništa. Ja sam očekivao da se kaže odakle je došla, tko ju je lansirao, kako se moglo dogoditi da je preletjela tri države i da to nitko ne javi. Jedva stvar koja je meni zapela za oko je da smo mi to vidjeli samo dvije, tri minute, nije točno, provjerio sam i naši radari na Papuku i na Medvednici vide sve do Budimpešte, to je bilo dovoljno vremena. Jest da imamo muzejske primjerke zrakoplova MIG-21, ali da su bili alarmirani, oni su ga mogli spustiti.

Mi smo imali sreće što taj dron nije pao na neku zgradu, na studentski centar. Govorilo se o kilaži od 120 kila, to se zvalo krmača. Da je to eksplodiralo, prvo ti dijelovi ne bi bili tamo. Ono što je najvažnije bilo je to zašto naše zrakoplovstvo nije reagiralo na to, pokazalo se i da je taj NATO kišobran šupalj. Mi smo imali sreće da je to palo na otvoreni prostor”, veli.

“I stvari koje su se činile jasnima, sad su nejasne”

Rekao je i da je iz izjava s konferencije za medije ostalo nejasno je li Zagreb bio cilj.

“Ja se osobno nadam da je to bila greška, ali je puno veći problem ako je Zagreb bio cilj. Mi smo članica NATO-a i ako je to cilj trebao bi se aktivirati članak 5 i da svi krenu u obranu Hrvatske. Međutim, ovdje nije ni ustanovljeno odakle je došao. Ili je, ali nama ne žele reći”.

Rekao je i da ne zna što je to nekonvencionalna organska tvar koja se spominjala na pressici.

“Neki zrakoplovi imaju sustave za samouništenje, možda je takvih djelova bilo i u ovoj letjelici, ali ovo je prvo i osnovno izviđački dron, on bi barem radi ravnoteže trebao imati dvije takve od 120 kila, a na kraju je ta priča pala, počeli su se dublje ukopavati s tim izjavama, uključujući i tu nesretnu konferenciju jučer nakon koje su i stvari koje su se činile jasnima, postale nejasne”, veli.

“Mislim da se mi ne trebamo petljati”

Osvrnuo se i na rat u Ukrajini. Rekao je da će Rusija na protjerivanje diplomata sigurno odgovoriti istom mjerom i da će naši diplomati biti zamoljeni da napuste Moskvu.

“Vlatko Maček je davno rekao kada se veliki tuku, mali se skrivaju pod stol. Ja ne vidim zašto bi se mi trebali tući u ovom sukobu, mi bismo trebali ostati što nevidljiviji jer ovo ne može donijeti ništa dobro. S čime mi možemo tamo sudjelovati? Možemo samo s humanitarnom pomoći, naše naoružanje je praktički neupotrebljivo. Ja smatram da se velik dio ljudi nikad neće ni vratiti u Ukrajinu. Mi ljudima možemo pomoći, ali davanje velikih izjava nikom neće pomoći. Mislim da se mi u to ne trebamo petljati, niti imamo snage niti imamo neki naročiti međunarodni kredibilitet da bismo se u to petljali”, kaže.

Rekao je i da ne zna je li netko Zelenskog zvao da se obrati našoj Vladi, ali da on i nema vremena za to jer od Hrvatske ništa ne može dobiti i mora ići tamo gdje može, kod velikih igrača. Kaže i da je Rusiji cilj zauzeti cijeli dio s ruskim separatistima i možda nakon toga ući u pregovore, a da je Zelenski povukao pametan potez kada je rekao da će svaka odluka ići na referendum.

“Ja ne vjerujem da će nakon svega ovoga neki Ukrajinac reći da je suglasan s time da Donbas nije Ukrajina”, veli.

“Rat će sigurno biti krvaviji, prvo zato što je doveden novi zapovjednik. On je bio zapovjednik ovog južnog dijela i po meni bi kraj rata ovog trena bio da Washington sjedne za stol i dogovori se. To bi bila najveća šansa za ukrajinski narod, oni su kolateralne žrtve”, veli.

