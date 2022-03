Podijeli:







Izvor: DADO RUVIC / REUTERS

Rusija je "neprijateljskim zemljama" dala rok do 31. ožujka da uvoz ruskog plina počnu plaćati u rubljama.

To bi pravilo trebalo pogoditi zemlje koje su uvele ekonomske sankcije Rusiji i zaledile inozemne rezerve. To se posebice odnosi na neke članice Europske unije, koje jako ovise o ruskoj opskrbi energentima, piše RT.

Što će se dogoditi nakon 31. ožujka? Rusija kaže da Europa neće besplatno dobiti plin, ako zemlje odbiju za njega plaćati u rubljama. “Nećemo besplatno opskrbljivati plinom, to je jasno”, rekao je u utorak glasnogovornik Kremlja, Dmitri Peskov, prenosi RT.

Upitan hoće li opskrba plina biti obustavljena za one koji ne budu plaćali, Peskov je rekao: “Nema plaćanja, nema plina.”

Dodao je da Rusija tek treba donijeti konačnu odluku kako odgovoriti ako europske zemlje definitivno odbiju plin plaćati ruskom valutom.

Burne reakcije na Putinovu odluku

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin prije tjedan dana rekao je da će početi prodavati plin “neprijateljskim” zemljama u rubljama, nakon što je, kako je rekao, zamrzavanje ruske imovine od strane niza zemalja Zapada uništilo povjerenje Moskve, no ispoštovat će ranije potpisane ugovore.

“Ministri zemalja G7 su jedinstveni u ocjeni da zahtjev za plaćanjem u rubljama predstavlja jednostrano i jasno kršenje postojećih ugovora”, rekao je njemački ministar Robert Habeck nakon virtualnog sastanka s ministrima zemalja G7 zaduženim za energetiku.

Odluku ruskog predsjednika komentirali su i u Hrvatskoj.

“Ako je G7 to odlučio, Putin će sigurno održati obećanje da neće prodavati plin osim za rublje. Ako dođe do toga to će biti lose-lose situacija, izgubit će Rusija i Europa. Mislim da bismo mi trebali biti promoćurniji jer mi nismo G7, ja ne bih uopće odbacio mogućnost da mi prihvatimo plaćanje u rubljima pa makar se nekome i zamjerili. To bi za hrvatsko gospodarstvo moglo puno značiti. Govorim s osnove prijašnjeg iskustva, Jugoslavija je trgovala s SSSR-om, roba se denominirala u rubljima”, rekao je energetski konzultant Davor Štern.

“Čim plaćamo Rusima energente, mi s njima surađujemo… Ideja mora biti da budemo energetski neovisni, ali dok to ne budemo, moramo kupovati energente i u Rusiji. Ideja plaćanja u rubljama je da Putin pokaže Zapadu da mora kršiti svoja pravila koja on smatra apsurdnima”, rekao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

