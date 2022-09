“Rusija trenutno nije u najboljoj situaciji, vidjet ćemo njihove naredne poteze”

Podijeli:







Izvor: N1

Geopolitički stručnjak Vlatko Cvrtila u Novom danu je komentirao izjavu premijera Plenkovića, koji je rekao da postoje ekstremne skupine koje žele rušiti vlast u Hrvatskoj, kao i razvoj ratne situacije u Ukrajini.

“Ako bi usporedili ono što je on rekao s izvješćem SOA-e, onda vidimo da postoje određeni elementi ekstremnih skupina, ali ne s tom kvalifikacijom da su spremni rušiti vlast. Da se to stvarno događa, onda bi naši organi gonjenja trebali reagirati, jer ako se netko naoružava, čini to ilegalno. Tako da ovo treba promatrati u kontekstu političkog govora. Pretpostavljam da je ovo više bio govor bez utemeljenja u stvarnosti. Ima ekstremizma i onih koji su spremni upotrijebiti oružje, ali to nije opasnost za rušenje vlasti”, rekao je Cvrtila.

Kako navodi, uskoro bi trebalo stići izvješće SOA-a, koje će detaljno pokazati kakvo je sigurnosno stanje u Hrvatskoj.

“Vidjet ćemo kako će ono kvalificirati trendove u Hrvatskoj. Mislim da će njihova ocjena biti puno blaža od premijerove, ali ne čudi me ovakav govor. Spadamo u skupinu europskih država s visokom razinom javne sigurnosti, čak i u onim područjima koja su bila zahvaćena ratom. Hrvatska ima jaki imidž sigurne države, što nije došlo niotkuda, već strahovitim naporom policije. Dio smo balkanskog prostora, gdje mogu nastati određene tenzije, ali generalno gledano, imamo visoku razinu sigurnosti. Zagreb je uvijek na prva tri mjesta po sigurnosti u Europi kao glavni grad. Glavni gradovi obično imaju određene kvartove u kojima postoji veća opasnost nego u drugima, no u Zagrebu postoji visoka razina sigurnosti”, rekao je.

“Putin ne ratuje samo protiv Ukrajine”

Osvrnuo se i na ratnu situaciju u Ukrajini.

“Ukrajinske snage uspjele su napraviti protuudar za koji se smatralo da neće uspjeti izvesti do zime. Procijenili su da je Herson najslabiji dio ruske obrane, a znači i puno simbolički. Tamo Rusija ima i osnove za kretanje prema zapadu, o čemu je ukrajinska strana govorila i prije. I Rusija je očito čitala te informacije, pa je prebacila velik dio vojske na tu stranu. Najavljena je ta ofenziva, ali očito su postojala prikrivena vojna djelovanja. Na drugoj strani Ukrajine procijenili su da mogu probiti te linije. Ostvarili su takve pobjede koje su dosta demoralizirale ruske snage, pa se dogodilo nešto što Rusi nisu očekivali, a to je jaki udar na cijelu rusku operaciju. Rusija u ovom trenutku nije u najboljoj situaciji”, rekao je.

Kaže kako Putin ne ratuje samo protiv Ukrajine, već protiv zapada i Europske unije. “Treba mu još vremena da ostvari svoje ciljeve. Vidjet ćemo kakvi će biti potezi narednih dana, jer Rusija je odradila napade na ključnu infrastrukturu. Teško je vjerovati da bi se mogao dogoditi određeni preokret”, rekao je.