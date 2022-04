Rusi se hvale modernom vojskom. Vojni analitičar poručuje: “Ma to je očajno”

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Zohra Bensemra/ilustracija

Mario Galić, vojni analitičar, u Novom danu je analizirao je rusku invaziju na Ukrajinu koja je ušla u treći mjesec. Posebno teško stanje je u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, a Galić je komentirao koja je ruska strategija u tom gradu.

“Trenutna ruska strategija je očistiti Mariupolj od svih džepova obrane. Ove koji su se sklonili u čeličani, blokadom i nedozvoljavanjem da se civili evakuiraju žele ih natjerati da se predaju”, navodi Galić.

Vojni analitičar navodi da su Rusi dobili što su htjeli u tom slučaju – suzbili su civile i vojnike u Mariupolju na malom prostoru i čekaju da se predaju.

Rusi su fokus prebacili u potpunosti na istok Ukrajine, a Galić je objasnio do kakvih je promjena došlo u ruskoj strategiji.

“Više nema pokušaja prodora u dubinu koji bi donio velike ruske gubitke nego se ide u osvajanja sela po selo, mjesta po mjesto, štite se bokovi, čisti se teren, masovno se koristi artiljerija, minobacača…”, naveo je.

Koliko će trajati rat?

Ističe da ruski generali tako žele smanjiti gubitke. “Međutim, Rusi tako troše resurs koji nemaju, a to je vrijeme. Ovo je sve jako usporeno, a Zapad ipak uspijeva nametnuti sve oštrije i oštrije sankcije.”

VEZANE VIJESTI Lavrov: Ukidanje sankcija protiv Rusije dio ‘teških’ pregovora s Ukrajinom Objavljene nove obavještajne informacije: Ovo su glavni ruski problemi

Galić je komentirao i koliko bi rat u Ukrajini mogao trajati.

“Ako politički vrh u Kremlju ostane pri odluci da će osloboditi Donbas, onda će ovo trajati još mjesecima. Rusko napredovanje ide vrlo, vrlo polako. Ako Putin zaključi, na nagovor generala da su gubici preveliki, onda bi zaista mogao 9. svibnja reći da su osvojili što su namjeravali pa krenuti s pregovorima

No, ističe da ne ovisi sve o Rusiji. “Tko kaže da će Ukrajina prihvatiti bilo kakav ruski prijedlog na primirje? Velik je pritisak iz Washingtona na Kijev da ne potpiše nikakav mirovni sporazum nego da se nastavi.”

Zatarjeli ruski tenkovi

Dodaje da bi u tom slučuaju rat mogao trajati godonima, osobito jer je Zapad spreman ozbiljno naoružati Ukrajinu. Rusija se hvali modernom vojskom, no vojni analitičar ističe da to nije baš tako.

“Rusi? Ma to je očajno. Oni imaju novi tenk T-14 Armata, a on nije spreman za borbu. On je tek u razvoju. Ovo ostalo što imaju je jako zastarjelo i to zapadni proutoklopni sustavi bez problema uništavaju. Ono što je jako iznenađujuće, a što je jako opasno za rusku vojsku je da im zapovijedni sustav ne funkcionira. To nitko nije očekivao”, poručio je Galić.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.