Roksandić: Bilo bi još gore da o aferama ništa ne znamo

Podijeli:







Izvor: N1

Sunčana Roksandić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gotovala je u Newsroomu te je govorila o korupciji i borbi protiv iste.

“Kada je sprječavanje korupcije u pitanju idemo malo naprijed pa idemo nazad pa opet naprijed, ali moram reći da kao znanstvenica koja se bavi ovim područjem, načelno jedna stvar je dobra, odnosno bilo bi gore da o aferama uopće ništa ne znamo.

Kada se radi o Hrvatskoj i općenito JI Europi i drugim državama primjetno je da mi nismo još došli do odgovora kako do kraja učinkovito riješiti problem visoke političko-gospodarske korupcije i to nije nešto s čime se samo mi borimo nego i druge zemlje”, veli.

VEZANE VIJESTI Donesen kodeks ponašanja članova Vlade Milanović: Nećeš mi, brate, ograničavati dužinu jezičine nekakvim kodeksima

Komentirala je i izjavu Zlate Hrvoj Šipek da pritisak osjeća od medija, a ne premijera:

“Istraživačko novinarstvo, kada je napravljeno po pravilima struke zasigurno doprinosi otkrivanju brojnih afera. Dobro je da istraživački novinari profesionalno obavljaju svoj posao. S druge strane svi mi želimo da je DORH bez pritiska. Dolazimo do pitanja kako pojačati svoj integritet”, kaže i dodaje kako je jedno istraživanje pokazalo da upravo na integritet treba staviti naglasak.

Govorila je i o Kodeksu ponašanja članova Vlade:

“Što se tiče kodeksa, moje mišljenje je da je dobro da nema propisanih sankcija jer kodeks nije donesen da zamijeni Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Moramo razumjeti, ako ojačavamo integritet, pitanje kada se netko nalazi u sukobu interes može biti jednostavno ili složeno. Ako je složeno, pogotovo u manjoj državi kao što je naša, moramo biti realni, ono bi trebalo biti rješeno prije nego se donese povreda. Naime, iako predajem kazneno pravo, ne mislim da je ono rješenje za sve. Upravo Kodeks javnih dužnosnika je namijenjen toj situaciji da se dužnosnik, kada misli da će biti u sukobu interesa, ima kome obratiti”, objašnjava.

Rekla je i kako je bitno tko će sjediti u Vijeću koje će odlučivati, ali i da vjeruje da je ono zamišljeno kao pozitivno tijelo koje bi trebalo spriječiti da do sukoba interesa uopće dođe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.