Roditelji djece u pelenama negoduju zbog ZG vrećica: “Bit će to skup sport”

Izvor: Davor Puklavec/PIXSELL

Od subote 1. listopada započinje primjena novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu. Takav otpad smjet će se odlagati isključivo u za to namijenjene vrećice. ZG vrećice prodaju se u paketima od deset komada. Paket vrećica od 10 litara košta 20 kuna, paket vrećica od 20 litara košta 40 kuna, a paket vrećica od 40 litara 80 kuna.

Roditelji beba i male djece koja još uvijek nose pelene već sada negoduju jer smatraju da im je to dodatni udar na kućni budžet.

“Ja ih imam dvije – bebu od godinu i 9 mjeseci i bebu od 5 i pol mjeseci… Od jutra kad se probudimo pa do sljedećeg jutra ja napunim jednu veliku vrećicu smeća. Sve u svemu bit će to skup sport”, kaže jedna mama.

Pravo na umanjenje cijene u vidu besplatnih ZG vrećica imaju kućanstva u kojima stanuje dijete starosti do 3 godine ili odrasla osoba koja koristi pelene. “Četiri vrećice od 10 litara čitav mjesec. Inače napunimo vrećicu od 10 litara do čepa svaka 2 dana… Super su se iskazali”, smatra druga.

Umjesto jednokratnih – platnene pelene

Neki roditelji koriste platnene pelene za svoju djecu pa sada pozivaju i druge da razmisle o toj opciji kako bi smanjili količinu otpada koji proizvode.

“Djeca ne moraju koristiti jednokratne pelene, to je izbor roditelja. Pravite više smeća od nekoga tko koristi platnene pelene ili ne koristi pelene i još ste dobili nekoliko besplatnih vrećica (a niste ni to morali). Imam i ja dijete u pelenama i ponekad iskoristimo jednokratne, ali neću ni tražiti besplatne vrećice, to smeće radim svojim izborom”, ističe treća mama.

Roditelji koji žele ostvariti pravo na vrećice za 10 mjeseci (četiri paketa od 10 komada vrećica od 10 litara) moraju dostaviti rodni list i potvrdu o prebivalištu djeteta na e-mail [email protected] ili osobno u poslovnicama Holding centra: Ulica grada Vukovara 41, Dubečka ulica 2 i u Pokretnom uredu, gdje se mogu i preuzeti besplatne vrećice u uredovno radno vrijeme uz predočenje računa za usluge podružnice Čistoća.

Besplatne vrećice iznimno će se moći preuzeti ovog vikenda

“S obzirom na to da početak primjene novog modela sakupljanja miješanog komunalnog otpada započinje ovaj vikend, za kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na umanjenje cijene javne usluge s osnove korištenja pelena preuzimanje besplatnih vrećica bit će organizirano iznimno i izvan radnog vremena poslovnica Holding centra”, kažu iz Čistoće.

U Holdingovom centru u Ulici grada Vukovara 41 ZG vrećice će se moći preuzeti 1. i 2. listopada 2022. od 8 do 20 sati, u Dubečkoj cesti 2 1. i 2. listopada 2022. od 8 do 16 sati, kao i u Pokretnom uredu, koji će se nalaziti na tri lokacije. U subotu 1. listopada od 12 do 20 sati bit će na Laništu, s istočne strane Arene, a u nedjelju 2. listopada od 8 do 13 sati na Tržnici Špansko te od 14 do 20 sati kod crkve u Ulici Božidara Magovca (Mamutica).

