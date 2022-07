Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rimčeva Nevera bit će prvi automobil koji će na svečanom otvorenju 26. srpnja oko 22 sata prijeći Pelješki most, a na mostu će se susresti s automobilom trostrukog europskog prvaka Nike Pulića.

Nevera će krenuti s jedne strane mosta, a auto proslavljenog hrvatskog automobilista, čija je konstrukcija napravljena u Hrvatskoj, s druge strane i prolazit će kroz vatromet, piše Jutarnji list.

VEZANE VIJESTI FOTO Ispod Pelješkog mosta prošao prvi kruzer. Visok je 51 metar Prvi proizvodni primjerak Rimac Nevere sišao s nove linije na Jankomiru

Nakon ovog show programa, prvi koji će službeno prijeći most bit će pripadnici prve i četvrte gardijske brigade, njih 40 na motociklima.

U Vladi još uvijek slažu popis uzvanika te protokol jer puno je zainteresiranih za dolazak, a mjesta u službenom programu i na prostoru gdje će se odvijati svečanost je malo. Bit će nekoliko stotina uzvanika. Na svečano otvaranje Pelješkog mosta pozvana je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, budući da je većinu projekta sufinancirala Europska unija. U Vladi još čekaju konačnu potvrdu njezinog dolaska.

Plan je i da se video porukom uzvanicima obrati kineski premijer Li Keqiang, budući da je Pelješki most gradila kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC), a kineski premijer posjetio je gradilište 2019. kada je bio u službenom posjetu Hrvatskoj.

Planira se prijevoz minibusevima, ali za pješake će taj dan most još biti zatvoren zbog pirotehnike.

Ipak Pelješki most, a ne most Pelješac

Iako su Hrvatske ceste postavile tablu na kojoj piše “most Pelješac”, to je zapravo bio samo radni naziv, a most će se službeno zvati Pelješki most i prije samog otvorenja postavit će se nova tabla, piše Jutarnji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.