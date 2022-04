Rimac: Ovakva nebriga Plenkovića i Milanovića će nas ostaviti u srednjem vijeku

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor Ivan Rimac s Pravnog fakulteta u Zagrebu poručio je u N1 Newsroomu da rekonstrukcija Vlade ne znači da će se nešto u njezinom radu promijeniti. Kritizirao je izbor novih ministara jer smatra da neće uspjeti pohvatati konce do kraja mandata, a o sukobu predsjednika RH i premijera kaže da to vodi državu u vrlo lošu situaciju.

“Pobjeda je što je Andrej Plenković uspio toliko odugovlačiti zamjenu ministara koji su pod istragom ili pod prijetnjom istrage. Promjena ministara ne obećava nikakvu promjenu u načinu rada Vlade. Premijer jedino gleda na svoju poziciju i položaj u političkom sustavu”, rekao je Rimac, dodajući da se posljednjih dana dogodio niz presedana.

“Od toga da ministri protiv kojih su povedene istrage obavljaju funkcije, zatim predsjednik i premijer su zašli u takvu bitku dva ega da više ne razmišljaju što govore. Također neke izjave premijera ovih dana pokazuju da barem u pristojnom govoru ne daje respekt prema ustavnom uređenju i institucijama ove države. On je najavio da će biti izglasani novi ministri, to ne odlučuje on nego zastupnici”, poručio je Rimac.

Osvrćući se na slučaj novog ministra Ivana Paladine, rekao je da beskrajno puno javnih pozicija zahtijeva provjeru ili bar podnošenje sudske izjave da se ne vodi nikakav postupak koji bi kompromitirao kakvu osobu.

vezana vijest Netko je u Vladi, većini ili Saboru bio brbljav i pustio imena iz rekonstrukcije

“Da premijer nema nikakve volje provjeriti ljude koje dovodi u Vladu – apsurdno je”, smatra Rimac.

Uvjeren je da postoji problem u kadrovskom bazenu HDZ-a.

“Taj problem je očito prilično velik. Ova ideja da premijer odbacuje odgovornost za dovođenje ministara je u najmanju ruku apsurdna. On odgovara za svoju Vladu. On je predlaže i kontrolira većinu. To je u najmanju ruku nedemokratska izjava”, poručio je Rimac.

Za Marina Piletića, gradonačelnika Novske koji se spominje kao nasljednik Josipa Aladrovića, Rimac je ironično kazao:

“Ima jedan sjajan CV za voditi Ministarstvo rada, mirovine, socijale i svega što je u tom ministarstvu. Isto kao što je i gospodin Davor Filipović imao sjajnu ulogu u predizbornoj kampanji za Zagreb.”

Smatra da većina ovih ministara neće uspjeti pohvatiti konce u svojim resorima, a već će doći kraj mandata.

Upitan o sukobu premijera Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića, odgovorio je:

“Što se tiče ta dva političara, ja ne znam kuda to vodi, ali činjenica je da je to teško slušati. Što se tiče onoga što bi oni trebali raditi, mislim da nas to vodi u vrlo lošu situacija za državu. Na idućim parlamentarnim izborima svatko tko do sada nije bio u politici izgledat će kao mesija koji će spasiti državu od ovoga do čega će doći za dvije godine s ovakvim svađama. Ovakva nebriga za promjene u svijetu koje će nas ostaviti ne na repu povijesti, nego u srednjem vijeku.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.