Rimac: Oporba trenutno ima samo jednu opciju protiv HDZ-a

Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta, analizirao je u Newsroomu aktualnu političku i društvenu situaciju u Hrvatskoj.

Kazao je da je Vlada jako dugo čekala s mjerama te je uvjeren da su požurili s objavljivanjem mjera da stišaju glavnu temu – afere u Ini.

“Model koji su ponudili je identičan onom iz korone. Dio budžetskih sredstava razdijeliti akterima, među kojima će uvijek biti izvjesnog zadovoljstva, ali i puno nezadovoljnih, jer se nikakvim mjerama ne može pokriti paleta mogućih gubitnika u ovoj inflaciji”, kazao je profesor Rimac.

Osvrnuo se i na gubitak povjerenja u Vladu i institucije.

“Ljudi su skeptični iz dva razloga. U prvom redu zato što je Vlada glavni adresant ako bilo što ne valja u društvu, jer su operativno zaduženi da popravljaju i rješavaju društvene probleme. Drugi razlog zašto je naraslo nepovjerenje je ovakva jedna ogromna afera koja pokazuje da Vladi i upravljačkim strukturama novac curi kroz prste. Treće je to što premijer jako puno stvari obećava, a one se jako sporo realiziraju”, rekao je Rimac podsjećajući na obećanja o obnovi Zagreba i Banije.

Prosvjed u subotu

Na pitanje je li moguće da prosvjed sutra bude velik ili da bude prvi u nizu, profesor Rimac je ukazao da pitanje prosvjeda u prvom redu ovisi o kredbilitetu onoga tko organizira skup i volji onih koji protestiraju da se okupe.

“Bilo je spontanih negodovanja kao što je zviždanje premijeru na otvaranju Europskog prvenstva u vaterpolu, koje pretpostavljam nije bilo očekivano niti za premijera niti za publiku, ali bilo je vrlo intenzivno”, podsjetio je Rimac pa dodao:

“Povod prosvjeda sutra načelno je problem Ine i upravljanja društvom, ali posredno su plasirane poruke da je to antivakserski skup. Time se sigurno umanjuje brojnost ljudi koji bi izašli na takav prosvjed, a pitanje je i je li ovaj osnovni cilj ono što organizatori žele.”

Upozorio je da je demokratski prosvjedovati protiv Vlade, ali da nije demokratski prosvjedovati protiv HDZ-a kao stranke.

“Glasači mogu opozvati Vladu. Protest protiv Vlade je nešto što se može smatrati političkim aktom koji nadilazi trenutne institucijske manjkavosti demokratskog raspravljanja, ali prosvjed protiv jedne stranke ne može se organizirati bez da se naruše temeljni demokratski principi. Jedini tko bi mogao zabraniti jednu takvu organizaciju je netko iz pravosuđa ako pronađu da su protuustavna organizacija koja ruši ustavni poredak”, ističe profesor Rimac.

Dodao je da je prosvjed diletantski sazvan, a uz to je sada plasirano i mnogo poruka s kojima se mnogi neće složiti.

“Osnovni problem oporbe je da se oni nisu uspjeli dogovoriti da zajednički organiziraju skup, a ne da ga prepuste nekoj minornoj organizaciji. Da su oni bili sazivači skupa s porukom da pristaju i jedni i druge na zajedničke ciljeve, mislim da bi takav skup bio puno veći. Ovako je to skup skupine ljudi koja ima jednu ideologiju i nastojat će je plasirati”, poručio je Rimac koji smatra da je zbog toga propuštena dobra prilika.

“Prilika jest propuštena jer je taj trenutak ušao u agendu HDZ-a za razvodnjavanje te afere kroz različita odgađanja rasprave, uvođenja mjera o kojima se više priča i drugim metodama. Na oporbi je sada da nađu modalitet kako mogu oponirati vladajućoj većini koja u Saboru ima dovoljno ruku da blokira sve njihove saborske inicijative”, rekao je.

Referendum udružene oporbe jedina opcija

Ukazao je na primjer Mosta koji je skupljanjem potpisa za referendum pokazao da je moguće djelovati izvan Sabora.

“Mogli su odmah najaviti referendum za sazivanje novih izbora i vjerojatno bi imali veliku podršku. Ali s vrlo jasnim i ograničenim ciljem, u kojem ne bi bilo preferencije određenih političkih ideologija i primjesa koje bi odbile dio ljudi”, rekao je Rimac.

Vjeruje da je suradnja udružene oporbe trenutno jedini način da se ide frontalno protiv HDZ-a, i to prvenstveno referendumom.

“Svakako oporba mora prekinuti ovaj mandat ako želi bilo što napraviti, naravno, unutar institucijskih okvira. Ako to ne može izglasati u Saboru, onda je jedina opcija referendum. Dalje od toga, prosvjedi i tako dalje, izlaze iz okvira sustava i dovodimo u pitanje mogućnost opstojnosti demokratskog sustava. To je opasno i za one koji protestiraju i za one koji poduzimaju mjere da to spriječe, a rezultira i time da nemamo jasno artikuliranu volju građana oko toga što žele”, poručio je.

