Ivan Rimac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao rat u Ukrajini, presudu Europskog suda za ljudska prava da je RH povrijedila Konvenciju jer nije provela učinkovitu istragu smrti djevojčice Madine, ali i situaciju u Hrvatskoj i rekonstrukciju Vlade.

Komentirajući obraćanje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vijeću sigurnosti UN-a Ivan Rimac je rekao:

“Međunarodna je organizacija postavljena tako da ne može brzo reagirati, a pogotovo ne može reagirati protiv stalne članice Vijeća sigurnosti. To možda neće biti ni moguće do pada vlasti u Rusiji i izručivanja pojedinaca međunarodnom sudu.

Čak i manje zemlje, poput Srbije, nisu odgovarale u vrijeme počinjenja zločina, nego tek nakon pada vlasti u tim zemljama. To nažalost pokazuje neefikasnost ili loše postavljenu strategiju UN-a. Strategija je imala cilj privlačenja zemalja da postanu članice UN-a koji će čuvati mir, ali u slučaju agresivnih politika to se nije pokazalo efikasno. Dvije su opcije – prisila može dovesti do toga da neke članice napuste tu organizaciju kao što je Rusija napustila Vijeće Europe, a drugo je organizirati porotutežu i da ostale stalne članice mogu predstavljati protutežu koja bi se suprotstavila. Treća opcija je ukidanje veta. Što se tiče veta, za to je najmanja šansa.”

Govoreći o suzdržanosti hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića oko osude zločina u Ukrajini rekao je:

“On je pokazao da ne želi ići u krajnosti. Nije ni previše ratno hučkački kretao u ideju da se Hrvatska uključi. Imamo dodatni emocionalni teret koji proizlazi iz našeg rata. Sve ovo podsjeća na slične događaje u Srebrenici, Vukovaru, Sarajevu… No svi ti slučajevi zločina u ratu na kraju su izazvali NATO na intervenciju da se spriječe novi zločini. To se u slučaju Rusije neće dogoditi. Zapad može samo povećati vojnu pomoć Ukrajini, a to samo pogoršava stanje. Pregovori su samo igrokaz da se umanji pritisak međunarodne zajednice. Slanje oružja ne štiti stanovništvo. Otkrivanje ubojstava civila dovest će do daljnjeg izlaska civila iz Ukrajine što je također dio specijalnog rata koji Rusija vodi protiv članica NATO-a. Povećanje tereta izbjeglica, koje EU prima s pravom, povećava ekonomski teret na tim zemljama i smanjuje šansu da odgovore svojim naoružavanjem.”

“Ne znamo nijednu osobu koja bi trebala ostati u Vladi”

Govoreći o presudi ESLJP-a u slučaju male Madine Rimac je rekao: “Naši ministri uvijek kažu da neće dati ostavku. Tek pritisak vlastite stranke rezultira odlaskom ili rekonstrukcijom Vlade, a oni se rijetko povlače iz moralnih razloga. Hrvatska je na jednom primjeru osuđena i oblaćena zbog ponašanja prema izbjeglicama iako je u nekim fazama bilo vrlo pohvalnih primjera. Ovo je jedan negativan primjer.”

Na pitanje može li premijer iskoristiti situaciju da zamijeni ministra Božinovića, Rimac je odgovorio: “Ova Vlada se nije pokazala dovoljno efikasna na nacionalnom planu, pokazala se vrlo emocionalno egzaltirana na međunarodnom planu. Kad gledate, ne znamo imenovati jednu osobu koja bi trebala ostati. Rekonstrukcija dolazi iz perspektive mogućih optužnica za zloupotrebu položaja, a ne zbog neefikasnosti. Mogućnost optužnice čini ministra nevjerodostojnim i on bi se trebao povući, to stranke na Zapadu rade. Što se tiče rekonstrukcije Vlade, radi se o mogućnosti premijera da promjenom ministara da nove naglaske djelovanju Vlade. Takav postupak šteti povjerenju građana u izabranu vlast i to rezultira nevoljkošću da se slijede upute vlasti.”

