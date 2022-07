Riječki HGSS spasio oca i sina koji su krenuli na surfanje po snažnom vjetru

Podijeli:







Izvor: HGSS

Spasioci u riječkom HGSS-u ovog su tjedna imali pune ruke posla. U samo dva dana zaprimili su dva poziva u pomoć s nepristupačnih i opasnih terena.

Poziv u pomoć 09. srpnja Stanica Rijeka zaprima preko Županijskog centra 112 oko 17:50. Radi se o iscrpljenoj muškoj osobi koja se nalazi na planinarskom putu između uvala Jablanovo i Vrženica te nije u mogućnosti samostalno nastaviti kretanje.

Odmah po primitku poziva na teren iz baze Vežica izlazi 13 članova HGSS Stanice Rijeka. Dolaskom do unesrećenog izvršena je imobilizacija te transport nosiljkom UT2000 do uvale Jablanovo, a zatim i privatnom brodicom do luke Baška gdje je unesrećeni predan vozilima Hitne medicinske službe. Time je ova akcija završila oko 20:30.

10. srpnja poziv u pomoć dolazi od MRCC Rijeka preko Županijskog centra 112 oko 10:50. Nestala su dva strana državljanina, otac i dijete, koji su se prethodni dan u vjetrovitim uvjetima uputili daskom za veslanje (tzv. Stand Up Paddle) iz Klenovice na otok Krk. Ranijom pretragom obalnog područja službenici Lučke kapetanije u uvali Smokva južno od Vrbnika pronašli veslo i dasku. Položaj pronađene opreme indicirao je da je ista svjesno izvučena na obalu, što je upućivalo da se unesrećeni potencijalno nalaze na otoku.

Odmah po pozivu na teren izlazi 18 članova HGSS Stanice Rijeka s pet interventnih i Quad vozilom te dva potražna psa. Upućuju se na najbližu vozilom dostupnu točku iznad uvale Smokva, gdje stacioniraju zapovjedno vozilo. Obzirom da se radi o vrlo nepristupačnom i strmom terenu i obzirom na veliko područje pretrage u traganje su mobilizirani i dodatni resursi, vanjski suradnik (vodič potražnih pasa) s potražnim psom, te je pokrenuta potraga iz zraka helikopterom HRZ-a, koji je upućen iz vojne baze Divulje zajedno sa tročlanom ekipom dežurnih letača spašavatelja HGSS-a.

Dolaskom na teren timovi su upućeni u pretragu te oko 15:00 jedan od potražnih timova na terenu pronalazi unesrećene. Isti su u dobrom zdravstvenom stanju te su u mogućnosti samostalno nastaviti kretanje. Ocu koji nije imao obuću, dane su gojzerice, nakon čega su se zajedno sa spašavateljima uputili do najbliže brodicom pristupačne uvale. Ondje ih je preuzela brodica Lučke kapetanije. Unesrećeni su transportirani u Novi Vinodolski te predani vozilima Hitne medicinske službe čime je ova akcija završila oko 16:20, poručio je HGSS.

