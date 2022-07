Podijeli:







Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić bio je gost Novog dana i komentirao situaciju s izborima u Bosni i Hercegovini.

Za promjenu izbornog zakona u BiH ne da je pet do 12 nego je pet sekundi do 12, istaknuo je na početku Raspudić.

“Meni se čini da je prekasno. Ja sam godinu dana bučno upozoravao u sabornici i u javnosti što će se dogoditi. Očito je da su ti pregovori oko izbornog zakona bili farsa. Bošnjacima odgovara ovakav izborni zakon, a ovakav izborni zakon je Ustavni sud BiH prolgasio neustavnim. Ono što zamjeram Plenkoviću i Grliću Radmanu je što su godinu dana djelovali kao anesteziolozi na toj operaciji političke dekapitacije Hrvata u BiH, odlazeći svako malo u Mostar i uvjervajući Hrvate da će oni u suradnji s brojnim partnerima u EU i SAD-u omogućiti da se promjeni izborni zakon, a nije se dogodilo ništa. Vrlo izgledno je da će Bošnjaci Hrvatima izabrati političke predstavnike”, rekao je.

Visoki predstavnik u BiH

Ističe da visoki predstavnik u BiH ima apsolutističke ovlasti i da on i 27 godina nakon donošenja Daytona može u svakom trenutku nametnuti bilo kakvu odluku i smijeniti svakog izabranog dužnosnika.

“Ovlasti visokog predstavnika su korištene i korištene su na štetu Hrvata. Daytonski okvir je već promijenjen drastično, na štetu Hrvata, nametnutim odlukama visokih predstavnika. Stvorena je ova situacija gdje Bošnjaci Hrvatima mogu birati političke predstavnike”, kazao je Raspudić.

Napominje da je priča o građanskoj BiH “krinka za većinski nacionalizam”.

“Paralela se može povući s Miloševićevom politikom. Oni neće reći da se oni bore za što veću bošnjačku dominaciju nego da se oni bore za građane”, ističe.

Situacija u BiH je, tvrdi, loša i ovisit će o širem geostrateškom stanju.

“Ova pogubna unitaristička politika u BiH, dovodi do jednog stanja koje je gore nego u godinama neposredno nakon rata”, rekao je.

Rezolucija Bundestaga

Osvrnuo se i na rezoluciju o BiH koju je usvojio njemački Bundestag.

“To je sramotna rezolucija. Nevjerojatno mi je da još nije pozvan njemački veleposlanik u Zagrebu na razgovor i da nije upućena nikakva prosvjedna nota. Bundestag u njoj stavlja u isti koš Hrvatsku i Srbiju kao faktore destabiliziranja BiH i spominje kao probleme u BiH Čovića i Dodika, a ne spominje Bakira Izetbegovića.

To je prošlo u Bundestagu, za to je glasala vladajuća većina, ali i oporbena CDU iz kojeg dolazi i Schmidt kojeg je odlikovao Andrej Plenković. Onda nas Radman uvjerava da rezolucija koju je izglasao Bundestag, da to nije službena njemačka politika”, rekao je Raspudić.

