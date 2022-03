Rekonstrukcija Vlade: Tko će zamijeniti ministre s aferama za vratom?

Podijeli:







Novinari Mladenka Šarić i Ivan Hrstić komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić moguću rekonstrukciju Vlade. Posljednja u nizu ministara s aferama za vratom našla se Nataša Tramišak, ministrica regionalnog razvoja i EU fondova koja je, kako kaže, primila prijetnje. Problem je nastao kada je o svemu prije saznala javnost nego premijer.

Na pitanje je li u slučaju ministrice Tramišak riječ o korupciji ili novom unutarstranačkom obračunu u HDZ-u, Hrstić kaže da je situacija bizarna.

“To što je premijer rekao da je bizarno, nije toliko bizarno koliko odgovor na pitanje uživa li ministrica njegovo povjerenje ili ne. Nije se htio izjasniti, ne znam je li zbog toga što nije njemu prvom rekla ili se boji onoga što stoji u pozadini. Ako joj pruži podršku u ovome, što ga sutra čeka… Kako on voli reći ‘na fete’, zna kako se sjecka salama… Sigurno ćemo vidjeti repove, ne bih se usudio reći do kud je ovo sve poteklo. Najlaški odgovor bi bio da je iscurilo iz njenog ureda pa su je novinari pitali za to, a ona nije mogla u tom trenutku slagati pa je potvrdila i onda je javnost saznala prije premijera, koji je trebao prvi saznati… Našla se na tankom ledu, a ona nije baš prva liga političkih ratnika, ona je u nečem drugom.. Našla se između više vatri i iskopala rupu ispod premiera koji joj to neće tako lako zaboraviti. Bila kriva ili ne, kriva je”, govori Hrstić.

Šarić vjeruje da bi se Andrej Plenković mogao odlučiti za rekonstrukciju Vlade, ali tek onda kad sam bude htio tako.

“Vjerujem da će premijer napraviti vrlo široku rekonstrukciju Vlade, ne prvi put. Samo što on nije ni čovjek ni političar koji će to napraviti pod pritiskom. 2017. smo isto imali veliku rekonstrukciju, iako nije bila ni približno slična situacija kao sada. Premijer je svjestan nekoliko stvari. Pola mandata je prošlo, ostatak mandata je iznimno važan svima: I njemu i HDZ-u i koalicijskim partnerima. Oni se moraju pripremati za sljedeće izbore. U ovoj atmosferi kakva je sada, on neće imati mira da odradi taj posao. Stalno će gledati hoće li mu netko iz njegovih redova zabiti nož u leđa, a znamo da u HDZ-u to ne bi bilo čudno. Ako ne učvrsti svoj položaj u HDZ-u, neće mu perspektiva biti previše sjajna”, kaže Šarić.

Iako se slažu da je rekonstrukcija izgledna, Hrstić smatra da premijer nema baš previše prikladnih kandidata kojima bi zamijenio ministre kojima za vratom pušu afere.

“A koga će on dovesti umjesto tih ljudi koji odu? Vidimo da je ministar Paladina došao s percepcijom čovjeka koji ima repove. Tko je pri zdravoj pameti uhvatiti se nečega gdje ima pravog posla, a biti stalno meta? Pravi znalci svog posla će takve stvari izbjegavati. Može računati smo na političke ratnike, a takve baš i nije izgradio. Ne vidim neke kandidate za to. On ne voli mijenjati pod pritiskom, to je pitanje ega. Ovo su sad ljudi koje je on izabrao, ovo je njego HDZ i on snosi odgovornost za to. Kad god netko od njih ode, to je udarac na njega. On to zna, a zna i oporba. Ovi udari u Saboru su način da oporba dohvati Plenkovića kojemu inače ne mogu ni soli na rep staviti. Nije više tako moćan kao što je bio do nedavno. Ali, on ima i sreće. Ne bi imao ovakav rezultat da nije bilo pandemije. Sad opet, ovaj sukob (rat u Ukrajini) donosi slične probleme u gospodarstvu i on dolazi kao logičan izbor i zato je njegov rejting vrhunski, bez obzira na afere u HDZ-u. Neki ljudi će otići, ali hoće li to biti Banožić pa da Milanović stalno spominje svoju pobjedu? Nisam siguran. Čak i ako ode, naći će se opet na nekom istakntom mjestu”, smatra Hrstić.

