Izvor: N1

Potpredsjednik Sabora Željko Reiner, poručio je u N1 studiju uživo da se neće smanjivati ovlasti predsjednika RH, ali da se neće niti povećavati bez obzira na želje Zorana Milanovića.

“Meni je jako teško komentirati Milanovića, kao i svakom ozbiljnom, zbog toga što čovjek, kada razmišlja o ulozi predsjednika jedne države, očekuje da ta osoba bude odmjerena, ozbiljna, takva da reflektira stavove građana, ali na odgovarajući način. Ja sam žalostan. Moram priznati da sam tužan jer kod nas to nije slučaj”, rekao je Reiner.

Ukazao je na predsjednike drugih država – tko su, kako se odnose prema javnosti, novinarima…

“Vidite da su to gospoda. To su ljudi koji se oglašavaju vrlo rijetko, pogotovo u parlamentarnim sustavima”, rekao je Reiner.

Komentirao je i fotografiju snimljenu jučer u hotelu Westin na Iftaru prigodom obilježavanja blagdana Ramazanskog bajrama na kojoj se on i predsjednik Milanović rukuju.

“Pozdravili smo se, što je pristojno, ali nismo razgovarali. On mi je rekao zdravo i pružio mi ruku, ja sam uzvratio”, kazao je Reiner.

Ponovio je žaljenje zbog predsjednikovog ponašanja.

“Kada ste na toj poziciji, morate se ponašati na određeni način. Mi ne govorimo o fikusu, azalejama, kaktusima, nikakvim vrstama bilja, nego kakav bi predsjednik države trebao biti i kako bi se trebao ponašati. Nažalost, to nije slučaj”, rekao je.

Ocijenio je da Milanović još začudo dobro stoji u anketama, ali da ipak gubi na popularnosti.

“Postoji zanimljiva neravnoteža. Da je bilo tko izvrijeđao onako pojedine novinare i medijske kuće, kako bi reagiralo medijsko društvo. Ja vas uvjeravam da bi bilo sasvim drugačije nego što ste svi reagirali u slučaju Milanovića. Potpuno neravnopravni položaj postoji”, istaknuo je Reiner.

Neće se smanjivati ovlasti predsjednika

Demantirao je da Vlada planira smanjiti ovlasti predsjednika Milanovića.

“Nitko ne razmišlja o tome da se smanje ovlasti predsjednika. Dapače, on je u više navrata premašivao svoje ovlasti. Razmišlja se samo da se dorade neke nedorečenosti u Zakonu o obrani, koji je on donio 2013. godine, a onda rekao da ne valja, što je kod njega često da danas kaže jedno, a sutra suprotno. Uistinu, neke stvari su nedorečene. Treba ih doreći da ne bi došlo do iščitavanja i interpretacija na ovaj ili onaj način”, kazao je.

Poručio je da Milanović neće dobiti niti veće ovlasti:

“Znam da obožava za sebe govoriti da je vrhovni zapovjednik i to mu jako imponira, međutim, Ustav i zakon definiraju neke stvari. To što on misli da bi on trebao imati veće ovlasti, to je druga stvar i dio njegovog problema.”

Zaštita Hrvata u BiH

Na pitanje je li predsjednik RH veći zaštitnik prava u BiH od HDZ-a, Reiner odgovara:

“Prisjetimo se malo činjenica. Kada je on bio premijer i kada je mogao napraviti puno više, nije učinio ništa. Dapače, podržavao je gospodina Komšića i građansku BiH, aspolutno na štetu hrvatskog naroda. Onda je zaključio da bi bilo zgodno prikazati se kao zaštitnik Hrvata. Je li to da se Hrvatska suprostavi ulasku Švedske i Finske, što on zagovara, put koji će osnažiti Hrvate u BiH, pridobiti simpatije u EU za Hrvate u BiH? To je aposlutna šteta za Hrvate u BiH.”

“Za razliku od toga, ova Vlada je itekako mnogo toga napravila za Hrvate u BiH, koji su, nažalost, u lošoj poziciji. Ovakav pristup može isključivo štetiti Hrvatima”, dodao je Reiner.

