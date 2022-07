Redukcija vode u Istri: Kakvi su rezultati i hoće li biti novih restrikcija?

Podijeli:







Izvor: Photo by Luis Tosta on Unsplash

U samo tri dana, koliko su na snazi mjere Istarske županije o redukciji vode, potrošnja vode u Istri smanjena je za 13 posto, a u Puli za deset posto, potvrdili su u srijedu novinarima direktori Istarskog vodovoda iz Buzeta i pulskog Vodovoda Mladen Nežić i Edo Krajcar.

Upravo zbog toga, zasad se ne razmišlja o uvođenju mjera kojima bi se potrošnja vode dodatno ograničila.

“Ako postignemo razinu od 30 posto smanjenja potrošnje s prvim stupnjem redukcije u Puli, mislim da ćemo situaciju držati i dalje pod nadzorom”, rekao je direktor pulskog Vodovoda Edo Krajcar.

Direktor Istarskog vodovoda Mladen Nežić ocijenio je kako je stanje u akumulaciji Butonigi zabrinjavajuće zbog velike suše koja je pogodila cijelu Istru.

VEZANA VIJEST Ekstremna opasnost od požara u Hrvatskoj, prijeti i suša

“Padalina nema na vidiku, a to umjetno jezero ključno je za vodoopskrbu Istre, osobito sada u špici turističke sezone, kada je potrošnja vode i do četiri puta veća. Međutim, prema projekcijama koje imamo, nakon uvedenih mjera ne bi trebalo doći do poremećaja u distribuciji vode”, istaknuo je Nežić i dodao da je u dijelovima zapadne Istre potrošnja vode zbog turizma i sedam puta veća.

Na pitanje kolike su zalihe u akumulaciji i koliko ona još može izdržati bez oborina, Nežić je odgovorio kako sve simulacije govore da novih restrikcija neće biti.

“Butoniga ima dovoljnih količina vode. Od siječnja ove godine kontinuirano koristimo vodu iz izvora Bulaža, koju usmjeravamo u akumulaciju. Do sada smo iz Bulaža u akumulaciju ‘upumpali’ oko 1,1 milijun kubika vode, a trenutačno na postrojenju je više od 800.000 kubika i tako smo štedjeli vodu u akumulaciji”, rekao je Nežić, ističući da građani ne trebaju strahovati da će ostati bez vode.

“Za sve izvore smo napravili hidrološku analizu i točno znamo kolika će u njima biti količina vode i da iduća dva mjeseca ne padne ni kap kiše”, zaključio je direktor Istarskog vodovoda iz Buzeta Mladen Nežić.

Štedi se pitka voda iz vodovoda, a Grad Pula ne odustaje od zalijevanja zelenih površina i pranja ulica jer na raspolaganju ima antički izvor “Nimfej” s tzv. tehnološkom vodom, koja nije za piće.

Kvaliteta te vode za naše potrebe je dobra i dalje će se koristiti isključivo za potrebe za koje je namijenjena, poručio je direktor komunalnog poduzeća Pula Heculanea Robi Fuart. Podsjetio je da je voda iz tog izvora bila dovoljna i 2012. godine, u doba velike suše u Istri.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.