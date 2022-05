Ravnatelj Rebra: Radio sam pobačaje do priziva savjesti

Podijeli:







Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Poručio je da je protiv pobačaja, ali i protiv njegove apsolutne zabrane, a rekao je i da je sam radio pobačaje do priziva savjesti, dok je to bila radna obaveza.

“Ja zaista jesam protiv pobačaja jer smatram da je to pravo na život. Ali nisam, i to sam više puta ponavljao, ja nisam za apsolutnu zabranu pobačaja”, rekao je Ćorušić. Dodao je da apsolutna zabrana pobačaja, koja se u Europi provodi samo na Malti, nikada nije donijela dobro ni ženama, ni sustavu, ni njihovom zdravlju.

Kaže da je sigurno napravio više stotina pobačaja

“Iskustveno mogu govoriti o pobačaju jer sam ja to do priziva savjesti radio. To je bila radna obaveza koju smo morali svi raditi. Ja ne znam koliko sam pobačaja napravio, ali sam radio pobačaje i o tome sam vrlo kvalificiran govoriti”, naglasio je Ćorušić. Dodao je da je sigurno napravio više stotina pobačaja.

Ispričao je i kako su na istom odjelu bile žene koje su činile pobačaj i žene koje nisu mogle imati djece i podvrgavale se bolnim postupcima izvantjelesne ophodnje.

“Dakle, isti odjel, zid dijeli žene koje se rješavaju zdrave djece i žene koje silno trpe i pate da bi dobile dijete”, rekao je Ćorušić.

Na pitanje zašto se onda odlučio za ginekologiju, odgovorio je da izvorno nije ni htio biti ginekolog, već abdominalni kirurg, ali da to nije mogao dobiti, pa je izabrao, kako je rekao, srodnu specijalizaciju. Rekao je i da nije znao da će morati raditi pobačaje.

O Mireli Čavajdi: Nemam ništa protiv nje, osjećam empatiju

Osvrnuvši se na slučaj Mirele Čavajde, Ćorušić je rekao da osobno nema ništa protiv nje te da osjeća empatiju prema njoj. Poručio je i da se nema zašto ispričavati u ime KBC-a Zagreb.

“Gospođa Čavajda je bila samo kod nas jedanput, i to 19 dana nakon prve magnetske rezonance koja je učinjena negdje drugdje. Meni je žao te žene. Zaista s njom suosjećam i imam odgovarajuću empatiju prema svim tim trudnicama, ne samo prema njoj”, rekao je Ćorušić. Kazao je i da ne zna tko bi u Hrvatskoj počinio feticid.

“To ne spada u dio naše edukacije, to nije naš posao”, dodao je.

Mijenjao bi Zakon o prekidu trudnoće

Između ostalog, poručio je i da Zakon o prekidu trudnoće treba mijenjati, osuvremeniti ga i uljuditi.

“Treba ga uljuditi u smislu toga da se sa ženama razgovara, da im se daju prave informacije i da se po potrebi uvede savjetovanje”, zaključio je Ćorušić za HRT.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.