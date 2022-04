Ravnatelj Klaićeve: Imali smo teško razdoblje, ali suradnja s Berošem dobra

Podijeli:







Goran Roić, ravnatelj Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu, za N1 je komentirao obnovu operativnog trakta te bolnice, koji je oštećen u potresima.

“U potresu je jedan od bolničkih objekata, Fisherov objekt, koji je pojedinačni spomenik kulture, naš operativni trakt, s obzirom da je najstariji – najviše stradao. Mi smo sanirali i obnovili operacijski blok s dvije nove operacijske sale, to će ubrzati i pristup i kvalitetu potrebitim pacijentima dječje dobi koje trebaju operativni zahvat”, rekao je Roić za N1.

Oba su potresa nanijela oštećenja, a bolnica je imala i poplavu, ali rad s pacijentima nije patio, rekao je ravnatelj.

“Bilo je teško koordinirati sve aktivnosti bolnice, ali mi tu nemamo ustupka. Naša misija i vizija je da svako dijete bude opskrbljeno i izuzetnim angažmanom djelatnika Klinike uspjeli smo, a ovakvim akcijama bit će u budućnosti još bolje i kvalitetnije”, rekao je Roić.

Na lokaciji u Klaićevoj prijavljena su još dva objekta, Jovičić i Turina, za koje se nada da će u sljedećih nekoliko mjeseci priprema biti gotova te da će se krenuti u njihovu sanaciju.

“Ove sve aktivnosti, što se tiče sanacije posljedica potresa, a naša je intencija i da dignemo kvalitetu i da bude i bolje, nadam se da će to do kraja ove godine biti gotovo, potrebno je sve uskladiti i pripremiti dokumentaciju, uvjeren sam da ćemo do kraja godine uspjeti završiti sve objekte”, rekao je Roić.

Suradnju s ministrom zdravstva, Vilijem Berošem te sa samim ministarstvom ocijenio je dobrom.

“Mi smo imali ovo izuzetno zahtjevno i teško vrijeme ove dvije godine, ali što se tiče suradnje s ministarstvom i ministrom, ona je bila na viskoj razini, a ovaj projekt da nije bilo ministarstva ne bi bismo sami mogli napraviti”, rekao je Roić.

