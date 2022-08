Ravnatelj Energetskog instituta Hrvoje Požar: Plan redukcije je pripremljen

Podijeli:







Izvor: N1

Dražen Jakšić, ravnatelj energetskog instituta Hrvoje Požar za N1 je komentirao cijene energenata te kakvi se scenariji očekuju najesen.

Što se tiče cijena struje, Jakšić je rekao da su one u veleprodaji višestruko više nego prije godinu dana te da se dio njih prelijeva na leđa potrošača, ali i da kućanstva danas plaćaju daleko nižu cijenu od nabavne.

“Pritisak je u svakom slučaju veliki i zbog utjecaja krize Rusije i Ukrajine, a i sada imamo situaciju da je ovo izuzetno sušna godina u cijeloj Europi i time je smanjena proizvodnja električne energije iz hidroelektrana i to utječe na porast cijena na veleprodajnim tržištima. Kako će se ona odraziti i na cijenu kućanstva ovisi i o odlukama Vlade, ali netko će tu razliku morati platiti. U ovom slučaju veliki je teret na opskrbljivačima, u ovom trenu na HEP-u, koji drži veliki udio na tržištu maloprodaje u Hrvatskoj”, rekao je Jakšić.

Ističe da dugoročno nije održiva cijena koju sada plaćamo, ali i da je nezahvalno prognozirati kako će se cijene kretati. “Imamo poremećaj u opskrbi i teško je predvidjeti kako će se cijene kretati, ali zasigurno neće doći do bitnog smanjenja cijena u sljedećem razdoblju, ostat će na visokim razinama sigurno nekoliko mjeseci, a možda i duže i pitanje je koliko je to održivo za funkcioniranje energetskih kompanija”, rekao je Jakšić.

O redukcijama

Što se tiče spominjanih redukcija struje, ravnatelj instituta Hrvoje Požar rekao je da se nada da neće doći do takvog scenarija. “Međutim, činjenica je da imamo značajno manju proizvodnju iz hidroelektrana i veću potrebu za proizvodnjom iz fosilnih goriva i uvoza, sa sličnom situacijom se susreću mnoge europske zemlje. Ja bih rekao da situacija jest zabrinjavajuća, ali još uvijek nije alarmantna i nadamo se da do redukcija neće trebati doći”, rekao je Jakšić.

Ipak, uputio je savjet građanima. “Treba pozvati sve građane u što većem broju, ali i poduzetnike, na mjere štednje. Nikad nije bilo važnije štedjeti energiju nego sada, kako bismo na zimu mogli izbjeći redukcije, da bi akumulacije bile punije i kako bi skladišta plina bila što punija”, rekao je Jakšić.

Objasnio je i kako će se redukcije provoditi, bude li ih bilo.

“One se provode prema planu pripravnosti na rizike, koji je izrađen od strane operatora prijenosnog i distribucijskog sustava, trenutno je na odobrenju Europske komisije i on će definirati detaljnije kako bi eventualne redukcije išle. Kod nas dugi niz godina nije bilo redukcija električne energije i nadamo se da nećemo doći u takvu situaciju. Za vrijeme rata je Dalmacija bila odsječena pa su postojale redukcije u određeno doba dana, ali plan redukcije je pripremljen i bit će objavljen kad ga objavi Europska komisija”, rekao je Jakšić.

Upitan koliko građani mogu doprinijeti, Jakšić je podsjetio da uredba Europske komisije poziva na smanjenje potrošnje plina od 15 posto u zimskom razdoblju i da daje zemljama članicama da same odrede mjere koje bi trebale doći do toga cilja. “One su zasad dobrovoljne i neobvezujuće, pozivaju građane i poduzetnike na štednju svih oblika energije, ne samo plina. One sigurno mogu doprinijeti promjenom ponašanja, znači, smanjenje temperature grijanja u zimskim mjesecima i povećanje temperature na koju se hladimo u ljetnim mjesecima. Bitno je sada štedjeti, dok još energije ima, kako bismo zimu dočekali spremniji na moguće veće poremećaje u opskrbi”, rekao je Jakšić.

Govoreći o plinu, Jakšić je rekao da su dovoljne mogućnosti uvoza preko LNG terminala te da se ne očekuju problemi u opskrbi, ali da je problem cijena koja je višestruko veća i koja će se svakako odraziti na krajnje cijene opskrbe plinom.

O opskrbi plinom oglasili su se i iz Ministarstva gospodarstva.

“Republika Hrvatska treba, kao i sve druge države članice Europske unije, do 31. listopada 2022. ažurirati Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske te ga dostaviti Europskoj komisiji. Također, potrebno je prikazati mehanizme suradnje sa susjednim državama članicama u uvjetima nedostatka plina, a kao pomoć zaštićenim kupcima”, rekli su iz ministarstva za N1.

O Vladinim mjerama

Na pitanje kakve mjere Vlada planira donijeti, Jakšić je rekao da ne želi špekulirati.

“Mi kao ustanova pomažemo ministarstvu da ih osmisli i ne bih ih htio unaprijed navoditi, ali ono što najviše možemo svi kao zajednica je da u što većoj mjeri štedimo toplinsku, električnu i sve druge oblike energije, kako bismo što lakše prebrodili sljedeće razdoblje”, rekao je Jakšić.

