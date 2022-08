Ravnatelj bolnice za N1 otkrio u kakvom su stanju pacijenti iz Termi Tuhelj

Podijeli:







Izvor: N1

Tihomir Vančina, ravnatelj Opće bolnice u Zaboku za N1 je otkrio kako je izgledala intervencija u Termama Tuhelj u petak navečer.

“U kasnim popodnevnim satima smo dobili poziv da se u Termama Tuhelj dogodila nesreća i na se unesrećeni prevzoe u bolnicu. Odmah sam došao na lice mjesta. Zaprimili smo prvo 10 pacijenata od kojih je šest došlo svojim automobilma, a četvero hitnom pomoći. Do kraja večeri smo zaprimili 14 pacijenata, kasnije je došla još jedna djevojčica. Jedan je pacijent imao osjećaj gušenja i on je zaprimljen u JIL zbog predostrožnosti. On je dobro, tijekom dana će biti otpušten. Imamo još jednog pacijenta s lakšim simptomima i on će biti otpušten tijekom dana”, rekao je Vančina u razgovoru s našom reporterkom Nikolinom Matošević.

“Oni s težim simptomima su bili na kisiku, a hvala Bogu, sve je prošlo u redu. Nitko nije imao opekline, neki su imali blagi osip, ali brzo je prošlo”, rekao je.

Svi pacijenti, osim onih dvoje koji se još nalaze na promatranju u bolnici, kućama su otpušteni još u petak navečer.

