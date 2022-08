Rastu i cijene dječjih vrtića: U ovom gradu roditelji će plaćati 400 kuna više

Podijeli:







Osim u dućanima, porasle su i ostale cijene. Tako su roditelji čija djeca polaze Dječji vrtić Križevci prošlog tjedna saznali da će od rujna plaćati više iznose za čuvanje. Do sada se za prvo dijete iz obitelji plaćalo 610 kuna mjesečno, odnosno 488 za drugo dijete iz iste obitelji. Razliku je plaćao grad.

Zbog povećanja osnovnih troškova Upravno vijeće je donijelo odluku da se ekonomska cijena poveća s dosadašnjih 1523 kune na 2075 kuna, stajalo je u obavijesti. Tako bi roditelji za prvo dijete plaćali 830 kuna, a za drugo 664 kune. Imaju li obitelji dvoje djece na čuvanju to znači da će njihov kućni budžet sada biti siromašniji za 396 kuna.

Iz grada objašnjavaju kako roditelji plaćaju 40 posto utvrđene ekonomske cijene.

“Grad tako osigurava 1.000 kuna po djetetu mjesečno za dječje vrtiće koji imaju jasličke skupine, odnosno 900 kuna za dječje vrtiće koji nemaju jasličke skupine pri čemu moramo istaknuti da je ovaj iznos povećan 1. siječnja 2022. godine. Naime, do ove godine, Grad je osiguravao 920 kuna po djetetu mjesečno za dječje vrtiće koji imaju jasličke skupine odnosno 820 kuna za dječje vrtiće koji nemaju jasličke skupine”, kažu iz grada za Večernji list.

Za privatne vrtiće godišnje izdvajaju nešto više od 2,8 milijuna kuna.

“Kod Dječjeg vrtića Križevci to drugačije budući da je ustanova proračunski korisnik odnosno Grad Križevci mu je osnivač pa se tako iz Proračuna Grada Križevaca godišnje izdvoji 4.395.100,00 kuna, a u taj iznos ulaze plaće odgojitelja i sitni inventar”, navode.

Viša cijena očekuje i korisnike Dječjeg vrtića Zraka sunca koji je, kao i ostali, suočen s poskupljenjima.

“Cijena redovitog alternativnog programa prema Agazzi koncepciji koju plaćaju roditelji iznosi 880 kuna i Grad subvencionira 1.000 kuna po djetetu. Suočeni smo s mnogim poskupljenjima koja utječu na poslovanje Vrtića. Stoga je neophodno povećati cijenu boravka djeteta u vrtiću od rujna 2022. Roditelji će plaćati 1.140 kuna”, rekla je ravnateljica Terezija Horvat.

No, čini se da tu nije kraj loših vijesti za Križevčane. S obzirom na to da veliki skok cijena struje i plina utječe i na javne tvrtke, upitali smo grad hoće li doći do viših cijena komunalija.

“Grad Križevci i sve njegove ustanove trenutno imaju važeće ugovore za opskrbu električnom energijom s vrlo povoljnim cijenama koje su dobivene na objedinjenoj javnoj nabavi. Ugovori ističu 31. prosinca ove godine, a u međuvremenu ćemo provesti novu nabavu za opskrbu električnom energijom. Nažalost, ako se ostvare sadašnja predviđanja očekujemo znatno poskupljenje od pet do čak deset puta u odnosu na postojeće ugovorene cijene”, rekli su.

Slična je, navode, situacija i s opskrbom plina. Ove su godine već sklopili ugovor po dvostrukoj cijeni u odnosnu na prošlu.

“Naše tvrtke koje isporučuju javnu uslugu, prvenstveno Komunalno poduzeće i Vodne usluge već sada imaju najpovoljnije ponude do četiri puta skuplje nego prije. U kraćem razdoblju to ćemo pokušati amortizirati, no u konačnici ako se situacija ne popravi ili država ne uskoči sva ta povećanja prelit će se na građane”, navode.

