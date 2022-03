Podijeli:







Izvor: N1

Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić za N1 Studio uživo komentirao je najavu rekonstrukcije Vlade i druga aktualna politička pitanja.

“Ovo nije rekonstrukcija, ovo je pokušaj šminkanja mrtvaca, pokušaj da je opoštene Vladu, odnosno da je dekriminaliziraju”, smatra Nino Raspudić.

Istaknuo je da su izbori potrebni što prije.

“Neki iz oporbe su imali rezervu da potpišu incijativu za opoziv ministara jer se boje novih izbora. Veliki dio oporbe neće vidjeti Sabor u idućem sastavu. Činjenica da je ministar Darko Horvat bio uhićen bila je dovoljna za pad Vlade, a ovdje se dogodilo još četiri, pet takvih slučajeva i Vlada ne pada, nego se rekonstruira”, rekao je Raspudić.

Tvrdi da je Andrej Plenković iskoristio rat kako bi skrenuo pažnju s unutarnjih problema.

“Medijski prostor je ispunjen toliko vijestima o ratu u Ukrajini kao da se ništa drugo ne događa. Gotovo da se manje izvještavalo o mirnijim razdobljima Domovinskog rata. Javnosti treba pružiti sve informacije, ali to ne smije biti alibi da se ne govori o bitnijim stvarima”, rekao je Raspudić.

Upitan misli li da bi Mostovci trebali biti kooperativniji u oporbi, odgovorio je da nemaju nikakvih predrasuda kada se radi o ispravnim stvarima:

“Mi smo to pokazali na primjeru nelaglnog izbora novog ravnatelja HRT-a. Vidjeli ste nas tamo sve zajedno, nemamo ništa protiv stati s cijelom oporbom.”

Most razmišlja o referendumu za ukidanje Ustavnog suda

Ponovio je da su referendumska pitanja neoboriva.

“Ali mogu zamisliti da izvedu pravnu akrobaciju kako bi uvjerili javnost da je tu nešto neustavno. Nadam se da neće doći do toga jer bi to dodatno srozalo ionako nizak ugled Ustavnog suda. S druge strane, nas bi to potaknulo na referendum o ukidanju Ustavnog suda”, najavio je Raspudić, ističući da su o ideji ukidanja Ustavnog suda razmišljali i neovisno o toj odluci.

Odnos s Milanovićem

Raspudić je kazao da ima stvari u kojima se slažu sa Zoranom Milanovićem, kao i onih u kojima se ne slažu, ali da je pogrešno nazivati ga Kremljenkom.

“Mislim da bi bilo pristojno od HDZ-a da malo šute pri spominjanju Moskve, Kremlja, Putina i ostalog. Gordan Grlić Radman je mjesec dana prije napada pozivao Putina u posjet, a za Lavrova je govorio kako je otkrio njegovu toplu poetsku dušu”, dodao je.

Osvrnuo se i na prozivke Hrvoje Zekanovića da su Mostovci ravnozemljaši.

“Papirnatu piramidu koju nosa bolje da je dao Plenkoviću dao, s još malim okom gore nacrtanim. Što više reći o tim Zekanovićevim labuđim pjevovima. Zovite ga što više sada u medije, jer nakon izbora ga više neće biti u Saboru”, rekao je Raspudić.

